Також учасниками церемонії підписання стали посол України в Єгипті Євген Микитенко та посол Єгипту в Україні Айман Елгаммал. Крім того, очільники Міністерств юстиції та посли обмінялись запрошеннями відвідати Україну та Єгипет.

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Новий єгипетсько-український договір

За словами очільника Мін'юсту України Дениса Малюська, з укладенням договору створять належні правові підстави для ефективного співробітництва між компетентними органами обох держав з питань передачі засуджених осіб.

Підписання договору є важливим кроком для подальшого врегулювання питання взаємної передачі засуджених осіб з Єгиптом,

– наголосив він.

Міністри привітали один одного з цією знаковою подією та подякували усім залученим учасникам за якісну та ефективну роботу з підготовки міжнародного договору. Українські та єгипетські представники висловили сподівання на поглиблення співробітництва у правовій.

Україна та Єгипет підписали догорів про обмін засудженими особами / Фото Мін'юсту