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Украина – Словакия: видео гола и моментов матча Лиги наций

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Украина – Словакия видео голов матча Лига наций 9 сентября
Украина – Словакия видео голов матча Лига наций 9 сентября

В матче Лиги наций между Украиной и Словакией все решил единственный гол, который забил Андрей Ярмоленко на 80-й минуте матча. Полузащитник отличился с пенальти.

У украинцев было несколько моментов, чтобы забить. Самый опасный момент у "сине-желтых" в первом тайме – удар Малиновского со штрафного.

Читайте также: Украина минимально обыграла Словакию в Лиге наций

Сам матч проходил при минимальном количестве голевых моментов. Поэтому единственный гол, который забил Ярмоленко, стал победным.

Гол Ярмоленко в ворота сборной Словакии (смотрите видео)

 

Теги: Футбол Сборная Украины по футболу Спорт
Источник: 24 Канал
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