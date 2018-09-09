Украина – Словакия: видео гола и моментов матча Лиги наций

В матче Лиги наций между Украиной и Словакией все решил единственный гол, который забил Андрей Ярмоленко на 80-й минуте матча. Полузащитник отличился с пенальти.

У украинцев было несколько моментов, чтобы забить. Самый опасный момент у "сине-желтых" в первом тайме – удар Малиновского со штрафного.

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Сам матч проходил при минимальном количестве голевых моментов. Поэтому единственный гол, который забил Ярмоленко, стал победным.

Гол Ярмоленко в ворота сборной Словакии (смотрите видео)