Украина – Словакия: видео гола и моментов матча Лиги наций
В матче Лиги наций между Украиной и Словакией все решил единственный гол, который забил Андрей Ярмоленко на 80-й минуте матча. Полузащитник отличился с пенальти.
У украинцев было несколько моментов, чтобы забить. Самый опасный момент у "сине-желтых" в первом тайме – удар Малиновского со штрафного.
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Сам матч проходил при минимальном количестве голевых моментов. Поэтому единственный гол, который забил Ярмоленко, стал победным.
Гол Ярмоленко в ворота сборной Словакии (смотрите видео)
Источник: 24 Канал
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