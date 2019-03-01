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      Україна чи Росія: Михайло Жванецький зробив свій вибір

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      Володимир Путін нагородив Михайла Жванецького орденом "За внесок у розвиток культури"
      Володимир Путін нагородив Михайла Жванецького орденом "За внесок у розвиток культури" / Wiadomości - Onet

      Народний артист України Михайло Жванецький отримав орден "За внесок у розвиток культури" від президента Російської Федерації Володимира Путіна.

      У Жванецького знайшлось чимало захисників, що виправдовують орден "за заслуги" від владіміра путіна. Того путіна, котрий відправляє свої війська та терористів вбивати громадян України.

      Шановні мої друзі і не тільки! Я абсолютно усвідомлено прийняв на себе ваш негатив та агресію. Ваші обурення та прокляття. Чудово розуміючи, що доведеться навіть жертвувати частиною вашої, поза сумнівом, важливої підтримки мене як громадського діяча. І написав пост щодо Жванецького для того, щоб створити дискусію.

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      Проте не може бути знижок на вік, здобутки та місце народження в питанні російської агресії. Ти або береш з рук злочинця №1 нагороду і цим самим мовчазно з ним солідарний. Що б не говорили твої слова в такому випадку, вчинок буде гучніше. Або не приймаєш цю нагороду, і цим не підтримуєш окупацію території України. Демонструєш позицію. Звісно, якщо вона є.

      Десь посередині не існує. Не може бути напівтонів у таких питаннях.

      При цьому хочу нагадати, що взагалі в умовах збройної агресії РФ давно потрібно було закрити в'їзд для будь-яких громадян країни-агресора. Незалежно від прізвищ.
      До моменту повного відновлення контролю над нашими територіями та завершення війни така заборона повинна тривати. Виключення – тільки політичний притулок або в інтересах нашої нацбезпеки.

      Не можна ставити почуття гідності та повагу до себе, до своєї країни, вище за дискомфорт від можливого скасування виступу улюбленого артиста. Улюбленого, але російського.

      І, до речі, в цій історії з орденом від царя РФ м'яч точно на стороні Жванецького. І тільки йому вирішувати, на чиєму він боці – України чи країни вбивць. Приймати нагороду чи ні. (Якщо він ще не прийняв, бо ми цього не знаємо).

      Це його відповідальність. Його вибір.

      Що відомо про Михайла Жванецького?Письменник-сатирик народився в Одесі. У 1978—1991 роках він був членом спілки письменників СРСР. У 1999 році Жванецький нагородили званням народного артиста України, а у 2012 році отримав аналогічний статус і в Росії.

      У 2015 році Міністерство культури України внесло Жванецького до складу "білого списку" діячів культури, які підтримують територіальну цілісність країни та виступають проти агресії.

      Автор: Сергій Стерненко

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Публикации Новости России Украина – Россия Литература Владимир Путин
      Источник: Facebook
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