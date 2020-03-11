Украина готова к мировому кризису из-за коронавируса, – Шмыгаль

Правительство готово к тому, что в Украине начнется экономический кризис из-за коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас государство гораздо крепче экономически, чем было в 2008 году перед большим мировым кризисом.

У Украины сейчас хороший запас денег по бюджетному курсу и высокие золотовалютные резервы. Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил после заседания Кабмина.

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По его словам банки имеют хорошую котировку, а некоторые экспортеры из-за коронавирусного кризиса смогут даже получить какие-то привилегии. Он предупредил, что от кризиса Украина, конечно, не выиграет, но встретить его государственные регуляторы экономики готовы.

Положительной является оценка экспортеров относительно дополнительных возможностей, которые открываются для них. Есть еще ряд факторов, когда с одной стороны – это кризисные вещи, а с другой – новые возможности для наших производителей: сельскохозяйственных, производителей техники,

– отметил Шмыгаль.

Кроме того, несмотря на опасения некоторых экспертов, у нового правительства позитивный диалог с Международным валютным фондом. И требования по выделению нового транша выполнят в течение следующих 2-3 недель.

Заметим, что МВФ определил новую программу финансирования для Украины в размере 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Предварительно ее приняли еще в декабре 2019 года. Ожидали, что это произойдет в феврале, но процесс затянулся. Среди тех требований, которые нужно выполнить, остались: внедрение рынка земли и банковский законопроект.

Ранее в НБУ отмечали, что эпидемия коронавируса оказала лишь ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины. По их убеждению, украинский экспорт продолжает расти, а снижение цен на отдельные экспортные товары компенсирует дальнейшее наращивание поставок за рубеж.

Как к кризису готовятся страны Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет выделить 25 миллиардов евро для борьбы с последствиями вспышки коронавируса в мире. Деньги пойдут на поддержку систем здравоохранения и малого бизнеса. Из этой суммы 7,5 миллиарда евро выделят немедленно.

За неделю до того Всемирный банк выделил 12 миллиардов долларов для развивающихся стран. Средства направят на преодоление последствий эпидемии. В частности из них 2 миллиарда перераспределят из собственных расходов.