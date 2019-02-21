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      Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?

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      Стрімке поширення вірусу кору спричинили ми самі
      Стрімке поширення вірусу кору спричинили ми самі / Unsplash

      В Києві зафіксували смерть від кору – ця небезпечна інфекційна хвороба продовжує ширитися Україною, проте епідемію поки не оголошують. Але варто пам'ятати, що у зоні ризику знаходиться кожен.

      Вірус кору надзвичайно заразний – статистика свідчить, що ви гарантовано його підхопите, якщо проїдете в маршрутці разом із хворою на кір людиною.

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      Більше того, вірус кору здатен прожити ще дві години потому, як носій хвороби вже вийде з маршрутки. Звісно, цю хворобу можна підхопити будь-де – куди б ви не пішли, усюди є ризик стикнутися із вірусом кору. Передається він повітряно-крапельним шляхом і захиститися поїданням цибулі чи молитвою "Іоану Крєстітєлю" – не вийде.

      Більше того, ліків від кору не існує – немає від нього ні таблеток, ні уколів – якщо ви захворієте, то лікарі не допоможуть. Якщо ваш організм не витримає наслідків цієї хвороби – самі винні, що не вакцинувались.

      Вакцинація не є шкідливою, навпаки – може врятувати ваше життя
      Вакцинація може врятувати ваше життя

      Чому самі? Тому що від кору таки можна захиститися, але не на етапі хвороби, а на попередньому – під час профілактики. Зараз я говорю про щеплення, які надають в поліклініках безкоштовно, якісною іноземною вакциною, отримати її дуже просто – трохи посидівши у черзі до терапевта.

      Лише протягом останнього тижня на кір захворіли три тисячі українців – тепер вони балансують на межі життя й смерті і напевно проклинають себе за те, що не знайшли часу зробити щеплення. Не повторюйте цих помилок – вакцинуйтеся і пошесть пройде повз вас.

      Протягом минулого року 16 українців померли через вірус кору. І знаєте, хто винен у тому, що ми сьогодні на межі епідемії цієї смертельної хвороби? Винні ми самі, коли купували дітям довідки, замість того, щоб зробити їм щеплення. Винна також наша необізнаність, коли ми дозволили собі повірити у те, що насправді нема потреби вакцинуватись, адже вакцина неякісна та небезпечна.

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      Це не так, вакцина цілком безпечна і справді рятує від смертельних хвороб. Відмовою від щеплень ми самі створили для кору умови для швидкого розповсюдження. Тепер маємо результат – масові захворювання та смерті від вірусу, що його здавалося б вже давно перемогли.

      Звісно, від того переважно нині страждають діти, батьки яких начитались форумів у інтернеті і відмовитись завчасно убезпечити їх. Страждають і ті, хто наприкінці 1990-х та на початку "нульових" були дітьми, і батьки боялись погоджувтись на щеплення. Батьки свої страхи давно забули, а діти так і залишились не щепленими – сьогодні, коли лютує вірус, у них просто немає антитіл, щоб боротись.

      Навіть, якщо врахувати те, що щеплення у мене є, темпи поширення цієї хвороби лякають і вже невдовзі піду у поліклініку та попрошу прищепити мене повторно.

      Жодної шкоди не буде, але на душі стане спокійніше, і я не буду тепер лякатися в маршрутці "людей в цяточку", які лікують кір цибулею чи енергетично зарядженою водою.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Эпидемия Вакцина Корь
      Источник: 24 Канал
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