Украина и Великобритания начнут переговоры по безвизу

Украина и Великобритания начнут визовые переговоры. Однако случится это не раньше, чем через год.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в эфире "Завтрака с 1+1" рассказала, что после визовых переговоров начнутся торговые.

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Госпожа Посол рассказала, что Украина и Великобритания будут вести переговоры о двустороннем соглашение касательно виз, но "это будет позже".

По ее словам, президент Зеленский издал указ об отмене виз для британцев из-за того, что во внутреннем плане Великобритания больше не будет членом ЕС, тогда как международные соглашения до сих пор остаются в силе.

Справка. Европарламент одобрил ратификацию соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Окончательно Великобритания выйдет из Европейского Союза в полночь 31 января.

Вопрос безвиза – это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ – это причина, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась,

– пояснила Мелинда Симмонс.

Она добавила, что после того, как Великобритания выйдет из ЕС, то визовый режим для украинцев продолжится. "То есть не будет изменений, если вы будете ехать в Великобританию из Украины, то вам нужно будет получить визу", – подытожила Мелинда Симмонс.

Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.

Перечень стран, которые украинцы могут посещать без виз / Инфографика 24 канала