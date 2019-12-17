Україна в центрі американського торнадо

Україна остаточно стала розмінною монетою у великій і жорстокій американській грі.

Після того як Палата представників затвердила статті імпічменту Трампа, команда американського президента перейшла в контрнаступ. Її стратегія полягає в тому, аби представити імпічмент як відчайдушну спробу демократів замести сліди корупції, яку вони підтримували в Україні і від якої мали добрий гешефт.

До слова: Звіт Джуліані про візит до України: Порошенко особисто просив ГПУ загальмувати справу Burisma

Руді Джуліані, особистий адвокат Трампа, публічно звинуватив минулу українську владу часів Порошенка у:

– незаконному виведені з України мільярдів доларів;

– відмиванню цих грошей у тісній співпраці з топами Демпартії;

– хабарах;

– вимаганні;

– нецільовому використанні міжнародної фінансової допомоги;

– втручанні в президентські вибори в Америці у 2016 році.

Також він звинуватив Йованович у лжесвідченні під присягою.

Юрій Луценко та Віктор Шокін – ключові свідки (Юра, до речі, дійсно вивчив англійську). Окрім них, Джуліані інтерв'ював з Деркачем, Охендровським, Тележенком та Артеменком. Можливо, усі вони або деякі з них свідчитимуть у Сенаті під присягою.

Три серії фільму з докладними свідченнями українських ексвисокопосадовців, які зібрав Джуліані, можна подивитись тут.

Джуліані може бути цинічним політиком. Але як досвідчений адвокат він точно знає правила гри. Якщо його публічні звинувачення не підтвердяться, він в кращому разі поставить жирний хрест на своїй адвокатській кар'єрі та ризикує розоритись. В гіршому – сяде до в'язниці.

Тому все дуже серйозно. Україна остаточно стала розмінною монетою у великій і жорстокій американській грі. І як завжди, знайшлось чимало українців, які цьому залюбки підіграли...

Автор: Геннадій Друзенко

Джерело: Facebook

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