Украина закрывает границы: как украинцам вернуться домой и что будет с бизнесом

Украина начинает усиленную борьбу с эпидемией коронавируса, которая уже унесла 71-летней жительницы Житомирской области. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил закрыть границу для иностранцев – ограничения будут действовать две недели. О том, как вернуться домой украинцам и повлияют ли меры на бизнес, объяснили в Государственной таможенной службе.

Всю известную теперь информацию о сообщении с третьими странами и работе пунктов пропуска опубликовали на сайте Гостаможслужбы.

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Когда Украина закрывает границу для граждан третьих стран?

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что Украина закроет границу через 24 часа. Запрет будет действовать в течение двух недель – с 15 до 29 марта. Дальнейшие шаги определит СНБО в зависимости от ситуации с распространением коронавируса Covid-19 в мире.

Смогут ли украинцы вернуться домой?

Да. Другие страны беспрепятственно будут выпускать граждан третьих государств. По возвращению из стран, где бурлит коронавирус, украинцы будут проходить процедуру обсервации.

Коснется ли закрытие границы грузовых перевозок?

Нет. Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок.

Смогут въехать в Украину водители грузовиков, которые являются иностранцами?

Решит СНБО. В то же время Гостаможслужба совместно с Мининфраструктуры ходатайствовали о такой возможности для водителей-иностранцев, транзитного транспорта, экипажей судов и тому подобного. Вероятно, для них будут введены дополнительные требования касательно медицинских проверок и срока пребывания.

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Какие виды сообщения для грузовых перевозок будут работать?

Все крупные пункты пропуска, в том числе:

основные аэропорты;

порты;

наземные пункты пропуска.

Важно! Ограничения будут касаться определенных местных пунктов пропуска, пеших переходов, малозагруженных железнодорожных переходов.

Какова сейчас ситуация с сообщением со странами-соседями?

Словакия уже ограничила для иностранцев въезд в страну. Авиа-, автобусное и пассажирское железнодорожное сообщение приостановлено. Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны быть оборудованы защитными средствами. Аэропорты будут открыты только для грузовых рейсов.

уже ограничила для иностранцев въезд в страну. Авиа-, автобусное и пассажирское железнодорожное сообщение приостановлено. Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны быть оборудованы защитными средствами. Аэропорты будут открыты только для грузовых рейсов. Молдова останавливает авиасообщение со всей Европой, начиная с воскресенья, 15 марта, с 12 ночи.

Какова ситуация с грузовыми перевозками странами Европы?

Граница Италия – Словения . Словения ограничила транзит грузовых транспортных средств из Италии в Словению. Движение разрешено только в случае, если конечным пунктом назначения является Словения или если грузовики загружены почтовыми отправлениями, медицинским оборудованием или фармацевтической продукцией и гуманитарной помощью. Италия планирует закрыть границы также из Словении в Италию.

. Словения ограничила транзит грузовых транспортных средств из Италии в Словению. Движение разрешено только в случае, если конечным пунктом назначения является Словения или если грузовики загружены почтовыми отправлениями, медицинским оборудованием или фармацевтической продукцией и гуманитарной помощью. Италия планирует закрыть границы также из Словении в Италию. Граница Хорватия – Словения . Граница закрыта для движения тяжелых транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию.

. Граница закрыта для движения тяжелых транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию. Граница Венгрия – Словения . Граница закрыта для всего движения из Италии в Венгрию.

. Граница закрыта для всего движения из Италии в Венгрию. Граница Австрия – Словения. Здесь пока нет никаких ограничений.

Куда идти грузовикам, пока нет перечня пропускных пунктов от СНБО?

Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами.

Нужная информация! Стоит следить, какие меры предпринимают другие страны в предотвращении распространении инфекции. Есть вероятность того, что водители не смогут пройти таможенный контроль соседней страны, оказавшись на нейтральной полосе на неопределенное время.

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Повлияют эти ограничения на оформление таможенных деклараций?

Нет. Импортеры и экспортеры, как и раньше, смогут пройти таможенный контроль на одном из ПП в пределах одной таможни, указанной в декларации. Например, груз, который направлялся на ПП "Шегини", сможет заехать/выехать через ПП "Краковец" Галицкой таможни.

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По состоянию на 13 марта в Украине есть только два подтвержденных случаях заболевания коронавирус – оба в Черновцах. Подтвердили заболевание и у 71-летней женщины из Радомышля. К сожалению, из-за болезни она умерла.

Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и другие люди, с которыми она контактировала.

Семья умершей женщины находится на самоизоляции и под усиленным наблюдением патрульной полиции. Кроме того, местным правоохранителям предписано вести усиленный режим службы.

В Радомышле на Житомирщине объявлено чрезвычайное положение.

В Черновцах, где находится двое пациентов с коронавирусом, действует строгий карантин: обучение отменили, закрыли крупнейший в области рынок, а также ограничили посещение спорткомплексов.

С 12 марта по 4 апреля в Украине действует общенациональный карантин с отменой обучение в школах, вузах и садах, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное.



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