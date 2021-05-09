"Українець з європейською душею": у Хорватії помер науковець і дипломат Євгеній Пащенко
У місті Загреб (столиця Хорватії) пішов з життя науковець і дипломат Євгеній Пащенко. Він завідував кафедрою україністики філософського факультету Загребського університету.
Источник:"Радіо Свобода"
Пащенко упродовж десятків років працював над розвитком культурних відносин між українцями та народами колишньої Югославії.
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Співробітники, друзі й студенти поважали Євгенія Пащенка як щирого українського патріота, невтомного працівника на культурній ниві, як українця з європейською душею,
– мовиться у повідомленні.
Євгеній Пащенко / ffzg.unizg.hr
Що відомо про Пащенка
- Народився у 1950 році у Росії. Тоді його батьки саме відбували заслання у Воркуті.
- Вищу освіту майбутній науковець здобував у Києві та Белграді.
- У 1996 році захистив дисертацію на тему "Українсько-сербські літературні й культурні зв'язки доби бароко XVII–XVIII століть: контакти, типологія, стилістика".
- Упродовж декілько років працював у посольстві України в Хорватії.
- Написав декілька книжок про Україну.
- Ініціював проєкт Ucrainiana croatica.
- За життя написав понад 80 монографій і студій.
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