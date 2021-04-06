Україні треба готуватися до найгіршого, – Безсмертний про ймовірність наступу Росії
Ймовірність будь-яких дій агресора залежить від того, наскільки Росії вдасться скомплектувати війська, здатні проломити оборону України. Наразі потенціал військово-тактичного угруповання нарощують.
Источник:24 канал
Навчання "Захід" кожного року проводили винятково на території Білорусі, до участі в них долучали лише армійське командування західного напрямку. Про це розповів представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у 2018 – 2019 роках Роман Безсмертний.
До теми У Кремлі відреагували на пропозицію змінити майданчик перемовин для ТКГ
Водночас у навчаннях "Захід 2021" беруть участь представники південного, південно-західного та західного напрямків, а також – північні військово-морські сили Росії, сказав політик.
Він пояснив, що фактично мовиться про тренування, суттю якого є удар в західному напрямку.
У чому полягає небезпека з боку Росії
"Легенда" – це не оборонні бої, а атакувальні зазначив Роман Безсмертний. За його словами, у навчаннях беруть участь не війська, яких долучають під час наступу, а не під час захисту, мовиться зокрема про:
- навчання бронетанкових частин долати лісисту болотисту місцевість;
- застосування військово повітряних сил десантно-штурмових бригад.
Останнім часом з'явилися інші варіанти тиску: інформаційний та економічний, це означає, що Кремль буде "пресувати" і Україні треба готуватися до найгіршого розвитку подій,
– вважає Безсмертний.
Він додав, що ймовірність розширення бойових дій за межами фронту на Донбасі дуже велика.
Зверніть увагу Це погіршить ситуацію на Донбасі, – у Путіна пригрозили Україні через вступ до НАТО
"У східній частині України збільшується кількість російських наступальних сил, те ж саме відбувається на території Білорусі. Нібито під прапором навчань "Захід 2021" туди надходять додаткові бронетанкові частини, авіація, жива сила противника", – зазначив Безсмертний.
Політик додав, що відповідний фронт розширився вже майже до 2 тисяч кілометрів.
Якими мають бути дії України
Окрім того, що ключовим місцем уваги має бути армія та оборона, українській стороні дуже важливо не сидіти склавши руки в дипломатичному напрямку, сказав Роман Безсмертний.
"Тому важлива і ТКГ, і розмови із Заходом. Вони не менше впливають на ситуацію, ніж війська, які Росія підтягує до лінії фронту", – зауважив політик.
Роман Безсмертний про війська Росії біля кордонів: дивіться відео
Погіршення ситуації на Донбасі: останні новини
- 6 квітня на Донбасі загинули ще двоє українських військових. Напередодні внаслідок військових обстрілів країна також втратила двох захисників.
- Водночас у Росії оголосили контрольну перевірку боєготовності армії. Все це відбувається біля українського кордону.
- Кремль почав стягувати війська до Воронезької, Ростовської та Брянської областей під виглядом підготовки до навчань "Захід 2021".
Російські війська біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу
Поделиться новостью