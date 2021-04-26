Весну зі сонцем та теплом в Україні продовжує витісняти зима. Синоптики попереджають про сильні заморозки по всій території країни у ніч на 27 квітня.

Через нічні морози на більшості території оголосили другий рівень небезпечності, у кількох – перший. Читайте також 5 місяць зими: у Карпатах мороз і значна лавинна небезпека Де прогнозують заморозки В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також у Криму будуть заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 градусів. У цих регіонах оголосили перший рівень небезпечності (жовтий).

областях, а також у будуть заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 градусів. У цих регіонах оголосили перший рівень небезпечності (жовтий). У решті областей України очікують сильні заморозки у повітрі на рівні 0...-3 градусів. Майже по всій країні діятиме другий рівень небезпечності (помаранчевий).

По всій Україні вночі 27 квітня будуть заморозки / Скріншот зі сайту Укргідрометцентру Зверніть увагу! Синоптики також попереджають про загрозу сходження снігових лавин у Карпатах. На високогір'ї східної частини Закарпатської області 27 квітня оголосили третій рівень небезпеки. Яка погода буде 26 квітня У більшості областей очікують дощі . Опади оминуть Крим, Херсонщину, а також Луганська, Донецька та Запорізька області.

. Опади оминуть Крим, Херсонщину, а також Луганська, Донецька та Запорізька області. Найхолодніше буде на Заході та Півночі – +7...+9 градусів, у Центрі повітря прогріється до +8...+10 градусів, а у південних та східних областях – до +12...+14 градусів.