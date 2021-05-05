У Туреччині спалахнув скандал через оголену фотосесію у Егейському морі. Дипломати спростували інформацію про причетність до неї українок.

Про це повідомили в українському посольстві у Туреччині. Там такі дані отримали від місцевих компетентних органів.

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За попередньою інформацією, яку надали представники берегової охорони, на яхті перебували іноземці з 4 країн, а також громадяни Туреччини.

Українки були в купальниках. Це зафіксовано у протоколі про затримання. Оголеними були громадянки третіх країн,

– уточнили у посольстві.

Іноземцям вже виписали штрафи через порушення карантинних норм. Водночас справу щодо порушення норм моралі та громадського порядку передали до суду.

Скандальна фотосесія у Туреччині: коротко

Дівчата влаштувати фотосесію на яхті, при цьому – були зовсім без одягу. Очевидці цього дійства поскаржилися на них правоохоронцям.

Турецькі ЗМІ пояснили, що місцевих мешканців найбільше обурив той факт, що таку зйомку організували під час священного Рамадану.

До того ж, все це відбувалося на тлі повного локдауну для місцевих. Водночас туристів жорсткі обмеження наразі не стосуються.

Зверніть увагу! Раніше в ОАЕ затримали 11 українок, які взяли участь у пікантній фотосесії на балконі хмарочоса у Дубай. Згодом їх депортували з країни.