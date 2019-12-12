"Україногейт": за справу взявся старий ворог Трампа

Минулого тижня в Комітеті з питань діяльності спецслужб Конгресу США було завершено як закриті, так і відкриті слухання в справі імпічменту Дональда Трампа. Справу передали до Юридичного комітету, який має сформулювати пункти звинувачення.

Керівник цього комітету, демократ Джеролд Надлер ворогує з нинішнім президентом США вже більш, ніж 30 років поспіль, тож пощади від нього Трампові чекати не доводиться.

Зверніть увагу! Імпічмент Трампа: Палата представників США оприлюднила офіційне звинувачення

Вірний своїй звичці лаяти опонентів, Дональд Трамп називає Джеролда Надлера не інакше, ніж "Жирним Джеррі" (що, насправді, є дивним, якщо врахувати одне з прізвиськ, якими наділили самого Трампа – "Біг-Мак-Президент"). Обидва корінних нью-йоркця ненавидять один одного вже багато років. "Він має схуднути принаймні на двісті фунтів," – заявив Трамп про Надлера ще на початку нового тисячоліття. Сьогодні, став президентом, Трамп не змінив своєї думки: "Він зробив би велику послугу своїм виборцям, якби зайнявся не політикою, а спортом, аби схуднути".



Джерольд Надлер / Фото з відкритих джерел

Чинний президент Сполучених Штатів завжди вмів добре лаятися на тих, кого вважає своїми персональними ворогами – тож нічого дивного, що у випадку з Надлером він вирішив застосувати так званий Fat-Shaming – тобто, стигматизацію людей із зайвою вагою. Сигнал, який подає Трамп, перекладається трохи більш розширено: "Схудни й заціпся!".

Джеролд Надлер є головою Юридичного комітету Палати представників Конгресу США. Починаючи з минулої середи, цей комітет має провести кілька відкритих засідань, які покликані підготувати всі необхідні документи для офіційної процедури відсторонення Трампа від посади. Йдеться про закони, які є обов'язковими для виконання навіть для американського президента, про сумнівну практику управління, яку застосовує Білий дім, про "неформальних дипломатів" на кшталт Руді Джуліані, ексмера Нью-Йорка й нинішнього особистого адвоката Трампа (не президента, а громадянина США Трампа, слід зазначити). Але, окрім усього іншого, йдеться й про давнє протистояння Надлера та Трампа. І це вже вкотре.

72-річного Надлера та 73-річного Трампа об'єднує постійно зростаюча обопільна ворожнеча. Ці двоє – супротивники, антагоністи, вороги, люди, чий життєвий шлях, чиї погляди на американську політику просто не можуть ще більш відрізнятися одні від одних, ніж зараз – не кажучи вже про те, що вони майже однолітки й обидва провели майже все своє життя в Нью-Йорку.

Я бився з Надлером багато років,

– ще навесні емоційно пояснював Трамп своїм поплічникам-республіканцям під час однієї з нарад в Білому домі.

Ой, не буду будувати...

Ця битва почалася ще в 1980-ті роки. Йшлося про цілу низку будівельних проєктів нинішнього президента. Трамп тоді керував успадкованою "імперією нерухомості", а Надлер, виходець із бідної сім'ї (його батько був фермером у штаті Нью-Джерсі), був депутатом міської ради Нью-Йорка від району Upper West Side.

Саме в цьому районі, розташованому на захід від Центрального парку, Дональд Трамп намагався розпочати величезну забудову – зводити найвищий у світі хмарочос, який мав нараховувати 150 поверхів. Окрім того, планувалося збудувати шість 75-поверхових хмарочосів з 7600 люксовими квартирами й відповідно – величезний паркінг, а також окрему телестанцію, торговий центр і багато чого іншого. Вся ця забудова отримала назву Television City й мала бути розташована між 59 та 72 стріт. Трамп пообіцяв "найкрутіший район" в міській Америці. Власне, він вже й тоді не відрізнявся скромністю.

До теми: Скандальна доповідь про імпічмент Трампа: 10 фактів, що стосуються України

Всі ці плани наштовхнулися лише на одну велику проблему: її ім'я – Джеролд Надлер. Депутат-юрист із міської ради, разом із численними групами жителів Вест-Сайда відчайдушно боровся проти планів Трампа. Той намагався "купити" Надлера, запросив його до себе, продемонстрував величні плани та навіть пообіцяв подарувати квартиру, як нині згадує президент в інтерв'ю газеті Washington Post. За словами Трампа, Надлер зажадав собі житло "на самій верхівці, так високо, що йому б довелося телефонувати консьєржу, аби спитати, яка внизу погода".

Правда це чи неправда, але Надлер зі своїми однодумцями торпедував проєкт цієї забудови. Трамп не здавався, пропонував різноманітні компроміси. Загалом, йшлося про те, хто та як має компенсувати жителям втрату їх житла та хто має платити за перенесення хайвея, який заважав будівництву. Закінчилося все тим, що Трамп почав відкрито лаятися на Надлера й називати його "товстуном" (до речі, саме тоді Надлер вперше пішов на операцію з ліпоксації – тобто, позбавлення від жиру).

"Попихач у розпачі"

Сьогодні Трамп називає Надлера ще й "попихачем лібералів у розпачі". Нью-йоркський політик через ту давню історію пішов угору, зробив кар'єру. В 1992 році його обрали в Конгрес США. З тих часів він представляє в Палаті представників штат Нью-Йорк, з 2013 року – десятий виборчий округ Нью-Йорк-сіті: тобто, вже не тільки Верхній Вест-Сайд, а й всю західну половину Манхеттена та ще й частини Брукліна. Приблизно рік тому його було переобрано з результатом у 82% виборців. В Конгресі Надлер вважається захисником громадянських прав, виступає за поліпшення дорожньої інфраструктури та є одним із американських конгресменів, які в зовнішній політиці підтримують Ізраїль.

Політичну боротьбу проти Трампа Надлер продовжує рік за роком – так само, як і Трамп бореться з Надлером, називаючи його "тупим", "жирним" та "попихачем лібералів". Той, у свою чергу, жорстко атакував президента через "російську історію", а після проміжних виборів 2018 року, коли демократи отримали більшість в Конгресі, Надлер став головою Юридичного комітету.

Як не сподівалися демократи, але вплив доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо "Рашагейту" був доволі слабким. Тим не менш, Надлер висунув вимогу імпічменту Трампа – зарано, на думку голови Палати представників Ненсі Пелосі, яка тоді втримала демократів від цього кроку. Сама 79-річна демократка проголосила початок імпічменту, як відомо, лише у вересні, після того, як розпочався скандал, який дістав назву "Україногейт". Вона все ще сердилася на Надлера, тому зробила все, щоб якомога сильнішу роль в цій історії відіграв інший конгресмен-демократ, керівних Комітету з нагляду за спецслужбами Адам Шифф. Він вважається ефективним, мовчазним та безкомпромісним: колишній прокурор – прокурором і залишився. Саме Шифф вів справу імпічменту до кінця листопада.



Адам Шифф / Фото Global Images Ukraine

Але тепер прийшов час Джеролда Надлера. Він і надіслав Трампові виклик до Конгресу, аби той дав свідчення – Трамп його проігнорував і заявив, що бойкотуватиме слідство. Що ж, в цьому випадку члени комітету обійдуться й без президента: заслуховуються юристи й політологи, формулюються юридично точні пункти звинувачення. Наразі відомо, що Трампа буде звинувачено, як мінімум, в зловживанні посадовими повноваженнями та в намаганнях перешкодити здійсненню правосуддя. Скоріш за все, республіканці зроблять наступні два тижні якомога важчими для Надлера – й можливо, що цей палахливий, на відміну від спокійного Адама Шиффа, конгресмен дозволить себе спровокувати. Зрештою, про "все або нічого" йдеться не лише для Трампа, а й для його давнього супротивника.

Читайте також: Дональд Трамп прокоментував поїздку Джуліані в Україну