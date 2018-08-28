01:56
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
23°C 16°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 11°C
  • суббота
    27°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Почему экс-владелец "Мрии" Гута хочет подставить бывшего работника агрохолдинга
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Блоги Богдан Яременко
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Богдан Яременко

Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти

2342
Лукашенко
Лукашенко / Зік

В Білорусі 5-м журналістам заборонили виїзд з країни.

Звичайно, під надуманими приводами. Звичайно, як засіб тиску на залишки свободи, думки і мислення в нашій сусідній країні.

Читайте також: У Росії ідея відновлення спільної держави зійшла нанівець після анексії Криму, – соціолог

Сталінізм, гітлерізм, деспотизм – називайте як хочете – усі означення будуть правильними. З точки зору політичних прав та свободи слова Білорусь перетворилась на концтабір.

В Києві саме зібралися на нараду керівники усіх дипломатичних установ України – вершки української дипломатії.

Переконаний, що особливо в цей час українська дипломатія не має права проігнорувати чи обійти увагою чергове цинічне і шокуюче порушення прав людини і тиск на свободу слова в Білорусі.

Однією з форм реакції має бути відмова від політичних контактів з білоруською владою на усіх рівнях до повного відновлення "статусу кво".

Сподіваюсь, що поважні збори дипломатів не стануть причиною для МЗС України не займатися зовнішньою політикою.

Читайте також: У Росії зобов'язали сайти знайомств "зливати" користувачів спецслужбам

Автор: Богдан Яременко
Теги: Публикации Новости Украины Новости политики журналисты СМИ Новости Беларуси
Источник: Богдан Яременко
powered by lun.ua
Новости за 28 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
28 августа, 22:37 Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
28 августа, 22:01 Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
Богдан Яременко
Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
28 августа, 20:01 Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
Катерина Петренко
Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
28 августа, 19:01 Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
Олександра Кравчук
Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
28 августа, 18:02 Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук