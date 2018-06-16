18:09
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, 15 июня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, 15 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Блоги Институт Просвещения
Институт Просвещения

Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя

397
Інновації в медицині
Інновації в медицині / Про Львів

До Дня медичного працівника, який буде 17 червня, "Інститут Просвіти" зібрав найбільш важливі інноваційні розробки українських науковців, які успішно застосовують у сучасній медицині. Деякі з них визнано найкращими у світовій лікувальній практиці.

Самі ж автори – науковці Національної академії медичних наук України, скромно зауважують, що їхні винаходи не є революційними. Проте цінність цих інновацій надзвичайна. Адже розроблені вони за останні 5-10 років у незалежній Україні і щогодинно, щоденно допомагають рятувати життя українців.

Читайте також: В Україні введуть обов’язкове ліцензування лікарів: основні зміни

"Лише за минулі 5-10 років вчені Національної академії медичних наук України (НАМН ) створили понад 350 інноваційних наукових розробок. Наприклад, в Інституті фармакології та токсикології НАМН було розроблено близько 40 нових лікарських засобів", – розповідає член-кореспондент Національної академії медичних наук України, професор Володимир Міхньов.

Він присвятив медичній науці понад 40 років свого життя, добре знає ціну кожному винаходу, створеному в сучасних реаліях. Тому і наголошує, що інновації – це кропітка щоденна робота, яка вимагає великих зусиль та належного фінансового забезпечення. Втім, економічні труднощі не зупиняють творче натхнення науковців. Сьогодні українські вчені-медики є членами понад 100 міжнародних наукових товариств, радниками та експертами таких авторитетних організацій, як ВООЗ, МАГАТЕ та ін.

Все це свідчить лише про одне – українську медичну науку добре знають та поважають у світі, – зазначає професор.

Топ-5 інновацій

Удосконалення методу шунтування на працюючому серці

Ще донедавна для проведення надскладної операції шунтування пацієнтові зупиняли серце та переводили на штучний кровообіг. Це мало низку ризиків, а післяопераційна реабілітація була надто тривалою.

Нині в Україні шунтування проводять на працюючому серці без переведення хворого на штучний кровообіг. Така операція є менш травматичною для пацієнта і надскладною для хірурга. Успішність хірургічних операцій на працюючому серці в Україні перевищує якісні показники США та європейських клінік. А через складність операції, яка вимагає високого фаху хірурга, нині менше 1% клінік світу взагалі мають такий досвід оперування.

Читайте також: Вчені назвали ліки, які підвищують ризик виникнення депресії

Гіпертермія при септичному ендокардиті

У серці можуть виникати інфекційні запалення, які називають інфекційним ендокардитом. Це важка хвороба, яку складно діагностувати. Вона проявляється на пізній стадії, коли клапан серця вже деформувався. Спочатку пацієнтам робили так звану реконструкцію клапанів. Однак навіть після цього виникала імовірність рецидиву – повторного захворювання. Науковці Національної академії медичних наук розробили метод гіпертермії при септичному ендокардиті.

Хворому штучно підвищують температуру крові, підключають до штучного кровообігу та імплантують штучний клапан фактично в інфіковане середовище. Та найважливіше, що в цьому напрямку українська медицина значно випереджає світову практику

Методика електрозварювання м’яких тканин

Замість традиційного зшивання м’яких тканин нині успішно практикують менш травматичний метод – електрозварювання. Це допомагає суттєво скоротити час операції та зменшує втрати крові.

Морфологічна структура тканин швидко відновлюється, тож рубця на прооперованому органі не залишається. Винайдена в Україні технологія дозволена до клінічного використання в Україні, Сполучених Штатах, Росії та Білорусі.

Електростимуляція нервових структур

Спеціально розроблений електростимулятор, який спрямований на пошкоджений нерв, підшивають до ураженої ділянки шкіри. З допомогою цього відбувається постійна стимуляція пошкодженого нерва. Відтак нерв швидко відновлює свої функції. Нещодавня українська розробка успішно визнана за кордоном. Нині її активно використовують у лікарській практиці.

Альгінатні капсули в лікуванні ендокринної патології

Це абсолютно нова розробка українських вчених у галузі ендокринної патології. Її завдання – з допомогою альгінатної капсули замінити функцію ендокринного органу, який вийшов із ладу. Для цього беруть здорові клітини ендокринної залози, вміщують їх у капсули, а капсули підшивають до шкіри. Оскільки альгінатні капсули стійкі до води, то ліки проходять через них, не розчиняючись.

Нині цю інновацію досліджують на експериментальному рівні. Проте нею вже зацікавилися закордонні колеги.

Читайте також: Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович

Автор: Институт Просвещения
Теги: Здоровье Новости Украины Медицина Новости политики Публикации наука
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
сегодня, 18:07 Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
Дмитро Снєгирьов 25
Професійні шулера і катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
сегодня, 18:00 Професійні шулера і катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
Сергій Лещенко 19
Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
сегодня, 17:00 Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
Христина Бердинських 213
Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
сегодня, 16:03 Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
Інститут Просвіти 397
Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
сегодня, 15:00 Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
Олександра Дрік 41
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук