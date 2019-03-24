Українські гітари, які підкорили світових музикантів

Їхні гітари конкурують на світовому ринку з Fender та Gibson, коштують як дорогоцінні вироби ручної роботи, представляють Україну на міжнародних музичних виставках, а створюються – у невеличкій майстерні у місті Біла Церква з 2016 року.

Тоді, у Олександра Дорошенка зламалася власна гітара і він знайшов у рідному місті майстерню Вадима і Дмитра Гавриленків, де вміння та запал гітарних майстрів надихнули його спільно створити бренд Universum Guitars, який за короткий час вже встиг підкорити серця кількох світових музикантів та став окрасою колекції володаря "Греммі" Джона Патітуччі.

Творці проекту

Олександр Дорошенко – обличчя "Universum Guitars", адже опікується публічною, організаторською діяльністю. А також він проектує музичні інструменти. Чоловік народився у Білій Церкві і вважає, що це місто дає йому творчі сили. Протягом довгого часу жив за кордоном, а повернення додому називає "подарунком на старість". Про своє захоплення гітарами Олександр розповідає так:

Все вкрай просто: у дорослому чоловікові зачаєна юнацька мрія. У 70-х роках ми грали в ансамблі вокально-інструментальному. Не казали тоді: "рок-гурт". Називався він "Вікінги", не знаю чому. Далі було доросле життя, яке не давало можливості бути причетним до гітар. Ось минуло стільки років і повернулася стара "тєма".

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Вадим Гавриленко – компаньйон Олександра, інженер-механік, який майструє спроектовані моделі. До цієї справи Вадима привела, як він сам каже, відсутність таланту:

Я маю друзів, яких Бог поцілував. Ніколи так не зможу грати, як вони. Взагалі. Але краще бути хорошим столяром, ніж поганим гітаристом.

Вадим виготовляє музичні інструменти понад 30 років і впевнений, що йому пощастило належати до тієї меншості людей, які знайшли улюблену справу. Хвалиться, що може відрізнити на запах 64 породи дерева, яке використовує для гітар: від закарпатського клена до африканського чорного дерева.

У режимі "трудового подвигу"

Виробництво кожної гітари в "Universum Guitars" починається з ескізу та створення 3D-моделі на комп'ютері, яку згодом спеціальні програми відтворюють на станках. Такі методи дозволяють втілювати новаторські ідеї. Зокрема, звертають увагу на конденсаторний мікрофон, який вигадали вставити в середину суцільнокорпусного інструмента, аби перемикати гітару з електрорежиму на акустику.

Олександр каже, що особливого звучання інструментів вони досягають завдяки застосуванню золотих пропорцій (принцип золотого перетину, за яким менша частина відноситься до більшої, як більша до всього цілого, вважається найбільш відповідним естетичному сприйняттю людини – авт.). Він переконаний, що такі гітари дають імпульс до творчості. Зокрема, Олександр ділиться історією Влада Дебрянського (американський музикант українського походження, випускник Берклі, засновник Американської музичної академії в Києві – авт.), який, взявши до рук інструмент, виготовлений "Universum Guitars", написав новий синґл по восьми роках перерви. З цим музикантом майстри гітар співпрацюють і зараз. Вони виграли конкурс, завдяки якому студентам відомого американського музичного коледжу Берклі (Бостон, США) рекомендують до використання саме інструменти білоцерківської фабрики.

В історії проекту засновники виділяють два періоди розвитку. Перший – експериментальний, коли спроектовані моделі давали "на пробу", отримували відгук, вдосконалювали й випробовували. Проект стартував у лютому 2016-го, а у вересні того ж року білоцерківські гітари вже були представлені на першій міжнародній виставці – "NAMM Musikmesse" у Москві. Такі події в музичній галузі більше працюють на інформаційний розголос, ніж на продажі.

Другий етап почався з виставки в США, яка дала поштовх до перетворення творчого проекту на бізнес. Олександр цей досвід пояснює так:

Якщо ви робили інструменти, які всім подобаються, то тепер треба робити інструменти, на яких усі гратимуть. Спочатку ми створювали продукт для поціновувачів екзотики, колекціонерів, музикантів, що роблять шоу. Нині виходимо на ширшу аудиторію, готуємо комерційну лінійку.

Американці схильні вимовляти слово "universum" із назви компанії як "universal". Це позбавляє її філософського підґрунтя, тому вирішено зробити ребрендинг, локалізацію. Гітари виходять у США під назвою "DAG" by "Universum Guitars".

Поверхом вище виробничого приміщення стоїть презентаційний стенд із гітарами, який використовують для участі у спеціалізованих міжнародних виставках. Поряд – галерея знімків видатних музикантів, які грають на інструментах "Universum Guitars". На фотографіях: Томмі Генріксен, який відзначився співпрацею з Елісом Купером, Hollywood Vampires, Warlock; Джон Патітуччі – найвпливовіший басист світу; Томмі Еммануель – видатний акустичний гітарист, відомий унікальним стилем гри; Андрєй Макарєвіч – фронтмен гурту "Машина времени"; Серго Чантурія – легенда українського року, та багато інших. Деяким виконавцям майстри спеціально пропонували власні інструменти, хтось натрапив на них випадково. Олександр згадує:

Ел Ді Меола (відомий американський джазовий гітарист – ред.) зайшов у магазин у Маямі й попросив цю гітарку потримати в руках. Дуже сподобалась, а потім він дізнався, що це екзотика – Україна.

Повернення додому

Нові знання дають можливість "Universum Guitars" вийти й на український ринок у майбутньому. Ризиковий момент полягає в тому, що ціновий поріг буде співвідносним зі світовими брендами, адже якість виконання відповідна. Успіх залежить від того, наскільки ми схильні довіряти своєму. Найближчим часом інструменти мають надійти в продаж у ключових магазинах України.

Олександр сповнений оптимізму щодо творчого життя суспільства:

Дуже тішить, що з'явилася певна динаміка й люди знову починають займатися мистецтвом, грати, виступати, створювати колективи, брати участь у фестивалях. Можливо, люди вже втомилися на мінорі ходити. Мажорний тренд з'явився, а для передачі емоцій необхідний хороший інструмент.

За час існування "Universum Guitars" створили кілька сотень інструментів, однак вони наполягають, що завдання стоїть нарощувати не кількість, а якість. На питання про бізнесову успішність компанії засновники відповідають запрошенням прийти за рік і подивитися на власні очі. Адже їхній проект насамперед мистецький, а не комерційний.

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