Украинские моряки в плену РФ: крымскотатарские активисты привезли продукты в СИЗО в Москве
Крымскотатарские активисты приехали в Москву к зданию СИЗО "Лефортово", где содержат захваченных украинских моряков. Активисты привезли военнослужащим вещи и продукты.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
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Так, передачи для украинских моряков собирали на оккупированном полуострове.
Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми, взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи, вещи, продукты. И с помощью наших друзей здесь, в Москве, передать им (украинским морякам – 24 канал) в руки, чтобы они, находясь в этом таком невеселом месте, чувствовали себя нормально,
– прокомментировал активист.
Источник: 24 Канал
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