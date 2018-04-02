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Українські лицарі можуть без бою втратити титул найсильніших у світі

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Збірна України із середньовічного бою – чемпіон світу 2017 року
Збірна України із середньовічного бою – чемпіон світу 2017 року / Facbook збірної України

Історичний середньовічний бій – сучасне бойове мистецтво, що поєднує в собі елементи боротьби, фехтування та рукопашного бою, під час якого бійці використовують оптимізовані копії середньовічних лицарських обладунків.

Середньовічний бій стрімко розвивається в усьому світі, а в Україні взагалі має статус офіційного виду спорту. Хлопці та дівчата з цього лицарського спорту виступають у різних номінаціях: турнірних – змагаються у фехтуванні один на один та бугуртних – масових повноконтактних поєдинках 5 на 5 або 21 на 21, які відрізняються особливою видовищністю. Заслуговує уваги обладунок бійців – це поєднання максимального історичного відтворення та сучасних захисних можливостей. Зброя ж є повною історичною копією, єдине – всі мечі, алебарди, фальшіони та сокири є незагостреними.

Як зрозуміти, що відбувається на ристалищі, якщо ти бачиш це вперше? Головне правило: "впав, отже помер" – поєдинок закінчується, коли всі учасники однієї з команд на землі. Цей нюанс також має історичне виправдання, адже середньовічний лицар практично не мав шансів підвестись, якщо втрачав рівновагу в бою.

Головне змагання в історичному середньовічному бою – чемпіонат світу "Битва націй", започаткований у 2010 році. Сім років поспіль українці програвали за крок до перемоги, доки нарешті торік у Барселоні вибороли перше місце у королівській номінації – в бою 21 на 21, нарешті витіснивши росіян з вершини п’єдесталу!

Цьогоріч "Битва націй" вперше відбудеться у Римі (3-6 травня) і також вперше наші бійці залишились без фінансової підтримки. Якщо українці не поїдуть до Вічного міста, то не зможуть у бою відстояти своє чемпіонське звання. Команда з 50-ти чоловік потребує допомоги у розмірі 200 тисяч гривень. Ця сума включає витрати на автобуси для бійців та габаритного спорядження за маршрутом Київ – Рим в обидва кінці, решту коштів на тренувальний процес, дорогі обладунки та поточні витрати бійці традиційно оплачують самостійно.

Підтримати збірну України:
4149 6293 9144 6218
Валерій Вознюк, капітан команди

Завершення збору коштів – 15 квітня, після чого на офіційній сторінці національної збірної України з історичного середньовічного бою у Facebook буде опубліковано фінансовий звіт.

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Автор: Блог Медиа
Теги: Новости спорта Анонс
Источник: 24 Канал
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