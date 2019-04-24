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      Дмитро Снєгирьов

      Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ

      565
      Так виглядає міна начебто українських диверсантів
      Так виглядає міна начебто українських диверсантів / Фото з відкритих джерел

      В окупованому Луганську за участі російських "кураторів" відбулася нарада у "міністерстві державної безпеки ЛНР".

      За інформацією джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", на нараді обговорювалися питання протидії підривній діяльності українських спецслужб на території "республіки", з постановкою завдань по її нейтралізації. У підсумку був розроблений ряд пропозицій щодо вирішення даних питань.

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      Показово, що напередодні проведення наради за участі російських "кураторів", у Воронезькій області на станції Лиски під вагоном товарного потягу виявили саморобний вибуховий пристрій. Товарний потяг з металопродукцією прибув на територію РФ з території окупованих районів Луганської області.

      Місто Лиски знаходиться на березі річки Дон, за 98 кілометрів від Воронежа. Місто є великим залізничним вузлом на Південно-Східній залізниці.

      Варто зазначити, що це не перший подібний випадок за останній місяць. Так, 8 квітня на залізничній станції Мержаново (Ростовська область РФ) прогримів вибух. За інформацією російських ЗМІ, вибуховий пристрій був закладений в гальмівну систему вагона. Вантажний потяг прибув з території самопроголошеної "ЛНР". Таким чином, йдеться про те, що за задумом російської сторони відповідальність за проведення диверсійних актів безпосередньо на території РФ буде покладено на українські спеціальні служби.

      Нагадаю, 15 грудня 2017 року в ефірі одного з телеканалів мною була озвучена інформація, що в окупованому Луганську відбулася аналогічна нарада у "МДБ ЛНР".

      30 грудня 2017 року бойовики змушені були підтвердити інформацію ГІ "Права справа", оприлюднивши повідомлення про проведення так званої координаційної наради з керівниками силових структур, міністерств і відомств самопроголошеної "ЛНР". Примітно, що після наради в окупованому Луганську затримали співробітників гуманітарної організації ACF (Рух проти голоду). Співробітниками "МДБ ЛНР" було висунуто звинувачення затриманим у начебто співпраці з українськими спецслужбами.


      Звертає на себе увагу той факт, що протягом останнього тижня на території окупованих районів Луганської області значно активізувалася робота "спеціальних служб" самопроголошених республік щодо проведення так званих антидиверсійних операцій.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Публикации Взрыв Новости Луганска
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