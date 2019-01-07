Украинские теннисисты узнали соперников на Australian Open

Украинские теннисисты узнали своих соперников в первом круге квалификации первого в этом году турнира серии Grand Slam – Australian Open.

В мужском турнире Сергей Стаховский сыграет против француза Кенни де Шеппера (219 место в рейтинге АТР). Соперники до этого сыграли между собой 7 матчей – 5 побед в активе украинца. Матч Стаховского состоится 8 января.

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Сразу три украинских теннисистки попытаются пробиться в основной турнир в женской квалификации. В первом круге сыграют: Катарина Завацкая – Оливия Роговская (Австралия), Ангелина Калинина – Мартина Ди Джузеппе (Италия), Марта Костюк – Яна Чепелова (Словакия).

Напомним, что четверо украинских теннисисток попадают в основную сетку Australian Open по рейтингу. Это Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова. Первый в этом году турнир серии Grand Slam стартует 14 января, квалификация начинается 8 января.