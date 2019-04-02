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      Дмитро Снєгирьов

      Українське підпілля на Донбасі: паніка терористів – липень-2014

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      Як українські військові давали відсіч ворогу у липні 2014 року
      Як українські військові давали відсіч ворогу у липні 2014 року

      Нещодавно у мережі з'явився відеозапис вогневого удару ЗСУ по місцях базування проросійських терористів з НВФ "Зоря" в Луганську.

      Відео на своїй сторінці в Facеbook опублікував журналіст Юрій Бутусов.

      Вогневий удар був нанесений 11 липня 2014 року. На відео видно, що бойовики так званої "ЛНР" зазнали втрат убитими і пораненими. Крім того, з ладу було виведено частину бойової техніки.

      База найманців бригади "Зоря" в самому Луганську була ювелірно накрита української артилерією 11 липня 2014-го. В той день російська артилерія знищила табір українських військ біля Зеленопілля – а ось так наші помстилися російським найманцям, – коментує Бутусов.

      Читайте також: Війська Росії на Донбасі: оприлюднено нові докази

      11 липня 2014 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомляє, що "завдяки оперативній взаємодії українських патріотів, які наразі знаходяться в окупованому Луганську, і керівництва АТО, прицільним вогнем української артилерії була знищена база бойовиків в районі обласного воєнкомату. Звідти вівся вогонь по місцерозташуванню українських десантників, які захищають аеропорт".

      Крім того, було завдано вогневого удару по скупченню військової техніки противника біля Луганського аеропорту, що не дозволило захопити цей стратегічний об'єкт. Внаслідок авіаудару української авіації знищено велика кількість важкої бронетехніки та живої сили НЗФ.

      Також повідомляється, що вночі в м. Краснодон, були практично вщент розбиті два збройні загони бойовиків. Знищені командири цих угруповань – кримінальні авторитети на псевдо "Аслан" і "Башков". Фактично ці загони припинили своє існування.

      В Міноборони України підтвердили знищення бази бойовиків.

      Авіатори збройних сил України, залучені до антитерористичної операції, завдали прицільного вогневого удару по базі, яку терористи розмістили на території шахти Нова в районі Краснодону Луганської області. Авіаударом знищена техніка та жива сила бойовиків, – написала прес-служба оборонного відомства.

      12 липня 2014 року "Права Справа" повідомляє, що кордон з Україною перетнула велика колона російської військової техніки. За інформацією місцевих джерел, колона проїхала в районі населеного пункту Суходільськ, після чого розділилась на дві частини – одна поїхала в бік Луганська, інша – в напрямку Свердловськ-Ізварине.

      13 липня у мережі з'явився відеозапис колони важкої бронетехніки росіян на вулицях окупованого Луганська.

      В цей же день ватажок бойовиків "ЛНР" Болотов змушений був визнати , що "ситуація в обласному центрі дуже напружена". Болотов оголосив полювання на "мобільні групи правого сектора". Групи "Права Справа" отримують інформацію, що бойовики шукають автомобіль ВАЗ четвертої моделі , білого кольору, держномер 9541. Тоді ж бойовики оголосили винагороду за підпільників – 15 тисяч доларів та ввели заборону на пересування містом легковим транспортом протягом 3 днів.

      Утім, вже 20 липня "Права Справа" інформує, що українська авіація завдала бомбово-ракетного удару по базам бойовиків в місті Суходольськ на Луганщині.

      Далі буде

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Новости Луганска Война
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