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      Повернись живим

      Українські військові помстилися терористам за вбивство побратимів (відео 18+)

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      Мінус один ватожок бойовиків
      Мінус один ватожок бойовиків / Фото з відкритих джерел

      Ліквідація кадрового російського офіцера, який був командиром батальйону 5-ї окремої мотострілецької бригади Євгенія Шабанова з позивним "Лунь".

      Бойовика знищили рівно за тиждень після трагічної загибелі розвідників морської піхоти.

      Так, це була помста за побратимів! Швидко, витончено, ювелірно. І так буде з кожним, хто посміє сказати щось погане про Збройні сили України і морську піхоту. З кожним, хто посягне на життя українців. З усіма, хто прийшов на нашу землю зі зброєю у руках.

      Пам'яті Дениса Козьми на псевдо "Дєд" та Івана Сакаля на псевдо "Волоцюга".

      Ліквідація "Луня": щоб переглянути відео клікніть на фото 
      (у відео можуть бути присутні прояви жорстокості або сцени насилля)

      Ліквідація кадрового російського офіцера
      Бойовики збіглися до вбитого ватажка / Скрін з відео фонуду "Повернись живим"

      Читайте також: "Придушуємо всією зброєю, що у нас є": на Донбасі активізувалися ворожі ДРГ

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Украина – Россия Война на Донбассе
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