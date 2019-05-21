Українські військові помстилися терористам за вбивство побратимів (відео 18+)
Ліквідація кадрового російського офіцера, який був командиром батальйону 5-ї окремої мотострілецької бригади Євгенія Шабанова з позивним "Лунь".
Бойовика знищили рівно за тиждень після трагічної загибелі розвідників морської піхоти.
Так, це була помста за побратимів! Швидко, витончено, ювелірно. І так буде з кожним, хто посміє сказати щось погане про Збройні сили України і морську піхоту. З кожним, хто посягне на життя українців. З усіма, хто прийшов на нашу землю зі зброєю у руках.
Пам'яті Дениса Козьми на псевдо "Дєд" та Івана Сакаля на псевдо "Волоцюга".
Ліквідація "Луня": щоб переглянути відео клікніть на фото
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Бойовики збіглися до вбитого ватажка / Скрін з відео фонуду "Повернись живим"
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