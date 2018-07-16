Український боксер кинув виклик екс-чемпіону світу

Украинский боксер Тарас Шелестюк, который год не выходил на ринг, бросил вызов экс-чемпиону мира WBA в этой же весовой категории аргентинцу Лукасу Матиссе.

Об этом сам боксер сообщил в своем Twitter.

Ok guys,last September @LucasMatthysse don’t agree fight with me on GGG-Canelo card.I think @GoldenBoyBoxing prefer don’t risk. But after Lucas performance against Pacquiao last night, I hope he and his promoter @OscarDeLaHoya will agree to fight with me later on this year — Taras Shelestyuk (@TarasShelestyuk) 15 июля 2018 г.

В своем посте украинец отметил, что в сентябре 2017 года Лукас Матиссе отказался драться с ним в андеркарде вечера бокса Канело-Головкин.

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При этом, Шелестюк заявил, что всегда хотел побоксировать с ним, как на любительском, так и на профессиональном уровнях.

"Думаю, что это будет великий бой между двумя олимпийцами. Я готов", – написал Шелестюк на своей странице в Twitter.

Напомним, что 15 июля филиппинец Мэнни Пакьяо одержал 60-ю победу на профессиональном ринге, нокаутировав Лукаса Матиссе в седьмом раунде.