Український боксер наступає "на п’яти" Олександрові Усику

У сфері професійного боксу Україна виростила вже 11 чемпіонів світу в різних вагових категоріях.

Слава братів Кличків гриміла на всю планету з кінця 1990-х протягом двох десятиліть. Сьогодні чемпіонськими поясами володіють Василь Ломаченко, Олександр Усик та Артем Далакян.

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Наприкінці квітня цей список може поповнити боксер із Немирова – Роман Головащенко. У бою за титул чемпіона світу за версією IBO у першій важкій вазі українець зустрінеться з чинним чемпіоном – південноафриканцем Кевіном Лереною.

В Україні Роман Головащенко не такий популярний, як у Німеччині, де він готується до своїх поєдинків і де провів більшість поєдинків на професійному рингу. У Києві він може спокійно гуляти, не побоюючись любителів пофотографуватися та мисливців за автографами. У Німеччині боксер упізнаваний, у нього велика армія фанатів.

У мене насправді ніколи не було мети стати чемпіоном Олімпіади… Я для себе бачив тільки професійний бокс, стати тільки чемпіоном світу і тільки абсолютним чемпіоном світу, – каже боксер.

"Цієї мети я ще не досягнув, і вона змушує терпіти все й підніматися", – додав спортсмен.

На рингу український боксер агресивний і безжальний: 17 дострокових перемог у 19 виграних поєдинках говорять про те, що він справжній нокаутер.

У професійному боксі Головащенко з 18 років, коли вирішив піти з любительського боксу й переїхати до Німеччини.

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Народився і виріс Роман у Немирові – невеликому містечку Вінницькій області, у спортивній сім’ї. Батько – майстер спорту міжнародного класу з велоспорту, мама – майстер спорту з легкої атлетики. Бокс у родині Головащенків з’явився ще до його народження.

Вибір за мене зробив тато: мама була ще вагітною, коли тато приніс додому боксерські рукавички і 2 шоломи, сказавши, що буде 2 синів та 2 боксери. Так і вийшло, – говорить спортсмен.

Молодший брат Романа – Тарас – також займається боксом і виходить на професійний ринг.

"Ще в дитинстві я зрозумів, що бокс – це не просто хобі, це професія і спосіб життя. В юності на тренування доводилося їздити за 50 кілометрів щодня", – згадує боксер.

Шлях Романа на вершину професійного боксу не був усипаний квітами, тому для свого 3-річного сина він не бажає професійної кар'єри спортсмена.

"Хочу, щоб у нього було дитинство справжнє, і щоб йому не довелося боротися з труднощами, через які пройшов я сам. Він однозначно буде спортсменом, але чи захоче професійно цим займатися – нехай вирішить сам", – говорить він.

У ваговій категорії, в якій боксує Головащенко, Україна може похвалитися Олександром Усиком. В обох спортсменів мета одна – абсолютне чемпіонство.

Усик – володар двох чемпіонських поясів за версією WBO і WBC. Роман дипломатично висловлюється, що Україні краще мати двох чемпіонів за різними версіями, ніж одного абсолютного чемпіона.

І тренер, і боксер розуміють, що від конкуренції з Усиком їм не втекти, якщо й надалі обидва виступатимуть у першій важкій вазі.

27 квітня в Баку Роман Головащенко проведе свій перший чемпіонський поєдинок проти південноафриканця. Це перша сходинка на шляху до його головної спортивної мрії.

Джерело: UAtv

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