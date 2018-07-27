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Український стартап "злетів" на Kickstarter

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Pleatpack design
Pleatpack design

Український стартап Pleatpack design за сім годин зібрав на Kickstarter потрібну суму у розмірі 8500 тисяч доларів.

Об этом пишет AIN.

Pleatpack – это городской рюкзак, емкость которого можно регулировать с 6 до 26,7 литров.

Также он оснащен защитой от кражи благодаря вшитым магнитам и сделан из ткани с водоотталкивающей пропиткой 600D.

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Рюкзаки отправят заказчикам уже в декабре 2018-го.

Ранее Pleatpack design уже выходил на Kickstarter с рюкзаком и собрал 19 тысяч долларов. Впрочем, кампанию отменили, а все привлеченные средства списали со счета проекта. Проблема оказалась в американском партнере Pleatpack design, который запустил две кампании от одного человека, чего делать нельзя.

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Теги: Гаджеты Техно
Источник: 24 Канал
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