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Український винахід: кардіобраслет може врятувати мільйони життів

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Кардіобраслет
Кардіобраслет / UATV

Попри гігантський прогрес у медицині, за останні 50 років однією з головних причин смерті у світі вважають серцево-судинні захворювання.

За оцінками ВООЗ, щорічно від цих хвороб помирає 17, 5 мільйонів людей. Майже 80 відсоткам передчасних інфарктів та інсультів можна запобігти – вести здоровий спосіб життя та проходити вчасно медобстеження, пише UATV.

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Українська статистика щодо рівня смертності населення, на жаль, невтішна. Але сьогодні у нас з'явилася унікальна можливість заздалегідь дізнатися про проблеми із серцем і відвернути передчасну смерть.

Інноваційний підприємець із Києва Євген Найштетік і його команда з п'яти країн світу створили перший у світі браслет, який дозволяє знімати електрокардіограму з однієї руки. Сьогодні цей кардіобраслет уміє читати людські емоції, а завтра зможе попередити інфаркт, інсульт та гіпертонічні кризи.

Про цю інновацію наших співвітчизників і йтиметься у програмі "Майстер справи".

У нашій компанії працює 12 осіб із кваліфікацією "медична експериментальна фізика" і ми розробили метод реєстрації зміни електромагнітного поля з однієї руки, – розповідає Євген.

Почалося все у 2014 році, у найскладніший для України час, із початком російської агресії на сході України. Тоді Євген залишив високооплачувану роботу, щоб допомагати на фронті пораненим бійцям. Організували добровольчий мобільний шпиталь, адже їх тоді бракувало в зоні збройного конфлікту.

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Пізніше, разом з іншими меценатами, він започаткував безкоштовні кардіологічні обстеження понад 20 тисяч людей, адже, як відомо, Україна посідає перші місця в Європі за рівнем смертності населення від серцево-судинних захворювань.

З огляду на те, що ми це робили за допомогою ЕКГ четвертого покоління, нам вдалося зібрати величезну базу даних і саме вони через півроку знадобилися для головного винаходу – електрокардіосенсора, котрий може знімати дані з однієї руки, – згадує український інноватор.

У краудфандингу – зборі коштів на прилад – взяли участь представники з 57 країн світу. Такий браслет є лише першим кроком до кардіомедицини майбутнього, але вже зараз у його створенні використовуються новітні технології від українських винахідників.

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Автор: Блог Медиа
Теги: Новости политики Здоровая жизнь Новости Украины Деньги Публикации наука Здоровье
Источник: 24 Канал
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