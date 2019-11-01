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      Українському космосу бути: Південмаш отримає замовлення від американського Firefly на $15 млн

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      На Південмаші виготовлятимуть ракетні деталі для США
      На Південмаші виготовлятимуть ракетні деталі для США / Фото з відкритих джерел

      Загальний борг Південного машинобудівного заводу, який свого часу сконструював серію знаменитих "Зенітів" на сьогодні становить 375 млн у тому числі борги із зарплати, електроенергію і податки.

      Зараз завод знаходиться в жалюгідному стані. Одне з цільових призначень КБ "Південного", було забезпечення постійного робочого завантаження Південмашу, але цього за роки української незалежності так і не відбулося.

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      "Південне" успішно торгує із західними країнами своїми інтелектуальними напрацюваннями часів Хрущова. До 2014 року Південмаш худо-бідно існував на російських замовленнях. Тепер у робочих цехах дзвенить гнітюча тиша, а люди сидять без зарплат.

      Маленька перемога трапилася буквально тиждень тому, коли американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace, яка співпрацює з NASA і ВВС США, зробила замовлення Південмашу на серійне виробництво ракетних деталей, серед яких 100 камер згоряння, 500 штук агрегатів автоматики і 40 турбонасосів.

      За попередніми даними, з урахуванням обсягів, фахівці Південмашу оцінюють угоду в $ 15 млн, А це майже в акурат покриває всі борги заводу. І така співпраця стала можливою, завдяки прийнятому місяць назад закону про приватний космос. Сподіваюся, що це вдихне в підприємство нове життя і конкурентний дух, а головне нарешті український космос буде не забирати гроші з держбюджету, а наповнювати його.

      Українському космосу бути!

      Автор: Віктор Таран
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Космос
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