Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Топ-теми – конфлікт в Азовському морі та введення воєнного стану.

1. Це війна: Путін пішов ва-банк у Азовському морі



Ситуація в Азовському морі загострилася настільки, що Росії залишається хіба що оголосити війну Україні. Ближче до цього ми були хіба лише навесні 2014-го. Втім, тоді окупанти вирішили діяти гібридними методами розповідати про "історичній Крим" та "ополченців на Донбасі".

2. Военное положение выгодно украинской власти и Путину



Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положения в стране из-за конфликта в Азовском море. Но военное положение решает только одну проблему – выборы. А Россия агрессор – это безусловно.

3. Справжній патріот: про капітана захопленого катера "Бердянськ"



Знайомтеся та запам'ятайте це обличчя! Це

31-річний Роман Мокряк, капітан малого броньованого артилерійського катеру "Бердянськ".

25 листопада екіпаж українського судна "Бердянськ" у відкритому морі був захоплений російським спецназом.

4. Як і чому майже всі українці допомагають Путіну



Введення воєнного стану було вірним рішенням за умов величезного шансу повномасштабного нападу ворога на Україну. Однак якщо із початком дії ВС на території 10 регіонів ситуація із безпекою почала покращуватись, то деяких цілей ворог все ж досягнув досить успішно.

5. Кому належить Керченська протока



Після інциденту у Чорному морі, коли російські прикордонники обстріляли і захопили українські кораблі, Україна і Росія звинувачують одна одну у провокаціях і порушенні міжнародних договорів. Хто правий?

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