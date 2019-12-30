Українці викидають на смітник їжі на 470 мільйонів: як свідомо спланувати свята

Новорічні та різдвяні свята – це не лише ялинка, вогники, час разом з близькими та відпочинок. Це також тонни сміття, яке залишається після підготовки святкового меню, купування подарунків та прикрашання домівок, вулиць чи офісів до свят.

Наприклад, кожного Різдва кількість відходів у Британії збільшується на 30%. За підрахунками, у сміття викидається понад 350 тисяч кілометрів обгорткового паперу для подарунків, 230 тисяч тонн їжі (багато з якої можна ще споживати), і сотні мільйонів скляних та пластикових пляшок.

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В США так само: у період між Днем подяки та Новим роком викидають приблизно на 25% більше сміття. Додаткові відходи становлять близько 25 мільйонів тонн сміття, або близько 1 мільйона зайвих тонн на тиждень. http://bit.ly/2PMQz8q, https://stanford.io/2SlIFVf

Обсяги сміття, що припадають на одну людину, в Україні складають від 0,5 до 0,99 кг сміття на день. http://bit.ly/2Qpzyl7 А у свята його, звісно, стає значно більше. До прикладу, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, після зимових свят українці викидають на смітник їжі на 470 мільйонів гривень.

Екологічна вартість збільшення сміття та відходів для довкілля – реально жахлива. Тому закликаємо усвідомлено планувати свята – від меню до кількості подарунків. Кілька простих порад, як зменшити кількість сміття та залишків їжі після свят:

Якщо вже є – не купуйте. Часто ретельна ревізія та прибирання вдома дозволяють знайти багато речей, про які ви давно забули. Серед них можуть бути невикористані обгортки для подарунків, новорічні іграшки чи старі гірлянди. Перед тим, як купувати щось нове, обов'язково перевірте, чи не маєте такого вдома. Старі речі можуть стати гарними новими. Також використовуйте речі якомога довше та за можливості здавайте їх на переробку.

Робіть своїми руками. Тренд останніх років – виготовлення нових речей зі старих чи з перероблених матеріалів (апсайклінг). Є багато опцій для виготовлення новорічних прикрас чи упаковок для подарунків у спосіб, менш шкідливий для довкілля. Перегляньте старі речі вдома, можливо, ви знайдете матеріали, які збиралися викинути на смітник. Їм можна дати нове життя.

Подумайте заздалегідь про подарунки. Близько 35% американців мають у шафі різдвяний подарунок, який там просто лежить та збирає пил. http://bit.ly/2rZWwG1 Скоріше за все, ви теж маєте такі речі. Тому перед тим, як дарувати подарунок, подумайте, чи справді він потрібен людині. Можливо, краще подарувати враження – купон на відвідування курсів, квиток у театр чи кіно, а не якусь дрібничку чи річ, якою найбільш ймовірно людина не буде користуватися.

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Намагайтеся використовувати менше паперу для обгортання подарунків. Це ще один "ресурс", який після свят купами лежить на смітниках та забруднює довкілля. Подумайте про іншу альтернативу – загорніть подарунок у крафтовий папір, газету чи даруйте без обгортки. На різних форумах є безліч порад, як обійтися без кольорових обгорток і зробити пакування для подарунка самостійно.

Заздалегідь плануйте святкове меню. Перед плануванням списку покупок для святкового столу, перевірте холодильник та морозилку, перш ніж прямувати до магазину. Так ви зможете уникнути покупки додаткових продуктів, які у вас вже є. Опісля складіть список покупок і сплануйте, що можна приготувати із залишків, які вже є у вашому холодильнику.

Якщо наготували багато їжі – знайдіть час, щоби правильно підготувати залишки до зберігання.

Після святкових застіль багато людей не хочуть деякий час дивитися на їжу. Але знайдіть все-таки час, щоби прибрати залишки страв та підготувати її до зберігання. Більшість харчових продуктів можна заморозити та вживати їх після розморожування. Це також збереже вам час на приготування їжі в наступні після свят дні. Як правильно зберігати продукти, аби уникнути отруєння.

Заплануйте час, щоби відвезти на переробку живу ялинку (якщо таку встановили вдома).

В таких пунктах ялинку переробляють на стружку у спеціальному подрібнювачі. Таку стружку можна використовувати для спалювання у твердопаливних котлах, як утеплювачі або добриво для міських насаджень. Саме такий спосіб є найбільш дружнім для довкілля. Дізнайтеся про таку можливість у вашому місті. Адреси пунктів у Києві.

Автор: Уляна Супрун

Джерело: Facebook

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