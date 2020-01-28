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      Украинцам вернут переплату за газ, купленный по страховой цене

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      Украинцам вернут переплату за газ / expres.online

      Цены на газ в январе 2020 года оказались ниже прогнозируемых. Поэтому украинцам, которые закупили газ по страховой цене, вернут переплату в конце отопительного сезона.

      Стоимость газа на январь оказалась ниже прогнозируемой, сообщил в фейсбуке глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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      "Это означает, что наши активные клиенты получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения сезона. Мы очень ценим, что в сентябре вы решили воспользоваться нашим предложением", – написал Коболев.

      К сожалению, не все изменения на рынке этой зимой мы могли предсказать заранее. Главное – вы ничего не потеряете, вы получите газ по самой низкой из доступных на нашем рынке цене,
      – добавил глава "Нафтогаза".

      При этом производители тепла должны оперативно подписать с "Нафтогазом" дополнительные соглашения, чтобы воспользоваться сниженной цене в январе.

      Что такое страховая цена на газ?Эту цену предусматривает услуга "Газовый запас". Она позволила украинцам заплатить заранее за газ, который они потребляют зимой во время отопительного сезона. За газ платили по ценам, которые действовали летом. Максимальный объем газа, который можно было закупить, составлял 25 тысяч кубометров.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги Андрій Коболев Отопительный сезон Газ Рынок газа Нафтогаз
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