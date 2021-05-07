Погіршення погодних умов спостерігатиметься у більшості областей. До того ж у регіонах існує загроза виникнення пожеж.

Актуально Шквали вітру та пожежна небезпека: де в Україні оголосили штормове попередження

В Україні очікуються заморозки з 8 по 10 травня

У ДСНС повідомили, що 8 травня пориви вітру сятгатимуть від 15 до 20 метрів на секунду. Вночі температура повітря становитиме менше нуля. Вночі 9 та 10 травня заморозки від 0 до -4 градусів на поверхні грунту очікуються в:

західних;

північних;

центральних областях.

У східних та південних регіонах зниження температури прийде вночі, 10 травня.

Шквали вітру в Київській області

У Київській області та Києві вдень, 8 травня, очікуються сильні пориви вітру – 15 – 18 метрів на секунду. Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -4 градусів.