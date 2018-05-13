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Юрий Одарченко

Україну чекають пожежі

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Пожежа в лісі
Пожежа в лісі / Інформаційне агентство "Правда"

Навіть не володіючи аналітичними здібностями і не приділяючи багато уваги новинним стрічкам, читач може звернути увагу на те, що кількість пожеж в Україні, постійно зростає. І не завжди пожежні встигають швидко дістатися до місця і вступити в битву з вогнем.

За підрахунками фахівців, час прибуття пожежного розрахунку, в деяких сільських населених пунктах, може досягати 30-40 хвилин. Це не вкладається ні в які нормативи, але ситуація саме така.

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Ситуація, що склалася в сфері пожежної безпеки, актуальна для багатьох регіонів країни. Винятком не виступає і Херсонська область, яка двічі постраждала за останні роки від серйозних пожеж, що широко поширилися по території. Жителі області в числі перших зацікавлені в тому, щоб національна система пожежної безпеки була ефективною і надійно діючою.

Наявний стан турбує і центральну владу. Крім різних організаційних, технічних та інших заходів, влада продовжує удосконалювати і законодавчу базу. Правда, іноді, останнє хочеться взяти в лапки.

Суть нового законопроекту

Йдеться про законопроект, внесений 2 травня 2018 року Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради (№8333). Даний законопроект передбачає внесення змін до низки законодавчих актів з питань покладання на органи місцевого самоврядування відповідальності за організацію та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і територій.

Відповідно до цієї ініціативи, в кожному населеному пункті (особливо, сільському) буде створена добровільна або комунальна пожежна команда. Саме вона буде нести відповідальність за своєчасне та оперативне прибуття на місце пожежі і початок його гасіння. Начебто, добре. Але, звернемо увагу на те, що пропонується внести зміни до частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виклавши її підпункт 5 пункту "а" в такій редакції: "підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та / або добровільної пожежної охорони, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, вирішення питань про чисельність працівників цієї служби (пожежно-рятувального підрозділу), витрати на їх утримання, а також розробка і здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов".

До чого це може призвести?

Якщо спростити, з урахуванням виділених слів, то мова йде про те, що утримання пожежної охорони перекладається на плечі місцевих бюджетів. А яке це буде фінансування, – одному Богу відомо. Не випадково, обтічно сказано про "інші джерела, не заборонені законодавством", тобто, шукайте, де знайдете.

Що з цього може вийти? Все дуже просто: пожежі будемо гасити відрами, якщо такі знайдуться.

Думаю, що депутатам слід більш уважно поставитися до запропонованого законопроекту, як при його розгляді в комітетах Ради, так і на пленарному засіданні.

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Автор: Юрий Одарченко
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Законодательство Законопроект Верховная Рада Пожар
Источник: 24 Канал
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Новости за 13 мая
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