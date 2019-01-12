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      Укрепится ли гривна: объяснение экономиста

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      Укрепится ли гривна относительно доллара
      Укрепится ли гривна относительно доллара / 24 канал

      Краткосрочные позиции нашей национальной денежной единицы зависят от значения сальдо платежного баланса. Если оно положительное – экспорт превышает импорт, тогда гривна может укрепиться. В 2019 году по оптимистическому прогнозу гривну ждет девальвация на 7-10%.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал эксперт Европейского аналитического центра Вадим Бардась.

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      Он напомнил, что в третьем квартале прошлого года платежный баланс был сведен с дефицитом минус 725 миллионов долларов, это соответственно отразилось на стабильности гривны – курс доллара краткосрочно повысился до 29 гривен.

      В четвертом квартале ситуация изменилась – зафиксировался профицит платежного баланса на уровне 1 067 миллионов долларов, благодаря привлечению долгового финансирования действующим правительством. Это улучшило ситуацию на финансовом рынке Украины. Также увеличились переводы украинских заробитчан из заграницы на 23% и экспорт товаров и услуг – 10%,
      – пояснил эксперт.

      Основой для долгосрочного укрепления гривны является формирование положительного сальдо текущего счета платежного баланса и наличие минимального уровня политических и геополитических рисков в отношении Украины. И 2019 год как раз вносит высокий уровень неопределенности развития экономики – возможна смена власти и усиление турбулентности на мировых товарных рынках. Поэтому оптимистичным вариантом для Украины будет незначительная девальвация гривны на 7-10%, отметил Бардась.

      Комментируя недооцененность гривны с точки зрения “индекса Биг-Мака” эксперт подчеркнул: компоненты, используемые для производства бургера, имеют разную себестоимость в разных странах, поэтому и этот индекс отличается. Это обусловлено низким размером фонда оплаты труда в развивающихся странах по сравнению с экономически развитыми. Также влияют другие факторы: админзатраты, система налогообложения и стоимость местного сельскохозяйственного сырья.

      Поэтому “индекс Биг-Мака” нельзя считать точным отражением реальной стоимости национальной валюты.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Курсы валют
      Источник: 24 канал
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