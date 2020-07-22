Глава Минэкономики Игорь Петрашко считает, что укрепление курса гривны в прошлом году привело к падению экономики. Он обвинил экс-руководство НБУ в манипуляциях с курсом.

По мнению министра, "неразумная курсовая политика НБУ стала причиной экономических проблем в Украине. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

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Почему Петрашко осуждает укрепление курса гривны в 2019 году

По словам главы Минэкономики, он поддерживает политику гибкого обменного курса, которую проводил НБУ. Однако министр подчеркивает, что курс якобы использовался для манипуляций.

Он считает, что усиление курса до 23,5 гривен за доллар фактически заложило падение украинской промышленности и ВВП.

По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться.

Как можно было такое допустить? Забрали деньги из-за курса у промышленников, аграриев, без какого-либо основания, не пополнили резервы, когда могли пополнить, – выразил свое незаодоление министр.

Кроме того, он убежден, что НБУ держал слишком высокую учетную ставку для того, чтобы определенные структуры занимались спекуляциями.

Обратите внимание! Национальный банк Украины в течение 2019 года купил на межбанке валюты на 8,4 миллиарда долларов и продал на 0,5 миллиарда долларов. Таким образом, в 2019 году чистая покупка валюты НБУ составила 7,9 миллиарда долларов.

Что о стабильности гривны говорит новый глава НБУ Кирилл Шевченко

НБУ пока не видит пересечения предельных размеров курса, чтобы реагировать на колебания гривны. По крайней мере, так считает новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Он подчеркнул, что сейчас курс показывает положительные тенденции в сторону укрепления гривны.

Национальный банк Украины в течение недели 13 – 17 июля 2020 года не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке. Отказ от интервенций зафиксирован впервые с недели 17 – 21 сентября 2018 года.