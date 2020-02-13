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      В чем преимущества укрепления гривны: объяснение НБУ

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      В чем преимущества укрепления гривны / apostrophe.ua

      Высокий курс гривны относительно иностранных валют позволит снизить ставки по кредитам и стимулировать рост экономики.

      Заместитель председателя НБУ Олег Чурий объяснил, что высокий курс гривны способствует снижению инфляции и приводит к падению учетной ставки и ставок по кредитам, сообщает УНИАН. Низкие кредитные ставки стимулируют развитие экономики.

      Кстати: Каковы последствия укрепления гривни: объяснение НБУ

      Это очень важно для доверия к национальной валюте. Если нет доверия к национальной валюте, процентные ставки всегда будут очень высокими,
      добавил он.

      В целом в 2020 году НБУ ожидает, что на украинский финансовый рынок выйдет несколько международных банков для того, чтобы торговать валютой и ценными бумагами.

      По расчетам Счетной палаты, укрепление гривны привело к недополучению государством 2,3 миллиарда гривен доходов в первый месяц 2020 года.

      Справка. За январь 2020 года  государственный бюджет был недовыполнен примерно на четверть по доходам. Этому способствовал низковат курс валют, который повлиял на поступления от импорта. Больше – здесь.

      Что происходит с курсом валют

      Гривна начала укрепления еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

      Обратите внимание: НБУ продал более 143 миллионов долларов из валютных резервов: что это значит

      Укрепление объясняют так:

      • ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
      • высоким урожаем зерновых;
      • низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

      Однако уже к началу 2020 года курс перешел к падению. В НБУ объясняли, что курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за сезонных факторов. В начале года импорт преобладает над экспортом.

      Интересно: Доллар должен стоить 10 гривен, исследование The Economist

      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют НБУ
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