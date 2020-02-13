В чем преимущества укрепления гривны: объяснение НБУ
Высокий курс гривны относительно иностранных валют позволит снизить ставки по кредитам и стимулировать рост экономики.
Заместитель председателя НБУ Олег Чурий объяснил, что высокий курс гривны способствует снижению инфляции и приводит к падению учетной ставки и ставок по кредитам, сообщает УНИАН. Низкие кредитные ставки стимулируют развитие экономики.
Кстати: Каковы последствия укрепления гривни: объяснение НБУ
Это очень важно для доверия к национальной валюте. Если нет доверия к национальной валюте, процентные ставки всегда будут очень высокими,
– добавил он.
В целом в 2020 году НБУ ожидает, что на украинский финансовый рынок выйдет несколько международных банков для того, чтобы торговать валютой и ценными бумагами.
По расчетам Счетной палаты, укрепление гривны привело к недополучению государством 2,3 миллиарда гривен доходов в первый месяц 2020 года.
Справка. За январь 2020 года государственный бюджет был недовыполнен примерно на четверть по доходам. Этому способствовал низковат курс валют, который повлиял на поступления от импорта. Больше – здесь.
Что происходит с курсом валют
Гривна начала укрепления еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.
Обратите внимание: НБУ продал более 143 миллионов долларов из валютных резервов: что это значит
Укрепление объясняют так:
- ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
- высоким урожаем зерновых;
- низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.
Однако уже к началу 2020 года курс перешел к падению. В НБУ объясняли, что курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за сезонных факторов. В начале года импорт преобладает над экспортом.
Интересно: Доллар должен стоить 10 гривен,– исследование The Economist