В чем преимущества укрепления гривны: объяснение НБУ

Высокий курс гривны относительно иностранных валют позволит снизить ставки по кредитам и стимулировать рост экономики.

Заместитель председателя НБУ Олег Чурий объяснил, что высокий курс гривны способствует снижению инфляции и приводит к падению учетной ставки и ставок по кредитам, сообщает УНИАН. Низкие кредитные ставки стимулируют развитие экономики.

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Это очень важно для доверия к национальной валюте. Если нет доверия к национальной валюте, процентные ставки всегда будут очень высокими,

– добавил он.

В целом в 2020 году НБУ ожидает, что на украинский финансовый рынок выйдет несколько международных банков для того, чтобы торговать валютой и ценными бумагами.

По расчетам Счетной палаты, укрепление гривны привело к недополучению государством 2,3 миллиарда гривен доходов в первый месяц 2020 года.

Справка. За январь 2020 года государственный бюджет был недовыполнен примерно на четверть по доходам. Этому способствовал низковат курс валют, который повлиял на поступления от импорта. Больше – здесь.

Что происходит с курсом валют

Гривна начала укрепления еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

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Укрепление объясняют так:

ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;

высоким урожаем зерновых;

низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

Однако уже к началу 2020 года курс перешел к падению. В НБУ объясняли, что курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за сезонных факторов. В начале года импорт преобладает над экспортом.

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