Каковы последствия укрепления гривны: объяснение НБУ

Укрепление гривны в 2019 году может иметь долгосрочные преимущества для экономики Украины. Однако в краткосрочном периоде украинские экспортеры получили убытки.

Через укрепление курса национальной валюты проходили развивающиеся страны, когда снижали уровень инфляции, сообщили в пресс-служба НБУ.

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Опыт этих стран свидетельствует, что негативные последствия ревальвации по последовательной макроэкономической политики, являются преимущественно краткосрочными. В то же время преимущества являются долгосрочными и благоприятными для устойчивого экономического роста.

Как укрепление гривни повлияло на экспортеров

Украинские экспортеры из-за укрепления гривны понесли убытки. Однако они могли использовать низкий курс для того, чтобы приобрести иностранное оборудование для расширения бизнеса.

Кроме того, укрепление гривны положительно повлияло на украинских работодателей, ведь у украинцев уменьшились стимулы для того, чтобы ехать на заработки за границу. В НБУ объяснили, что ревальвация гривни вместе с взвешенной фискальной политикой была одним из факторов стремительного снижения отношения государственного долга к ВВП.

Что такое ревальвация?

Ревальвация – повышение курса стоимости национальной валюты относительно иностранных или международных валют.

В свою очередь, это влияло на оценку рисков инвестирования в украинские активы со стороны внешних инвесторов, а также на суверенные рейтинги страны.

Справка. По состоянию на 7 февраля 2020 года официальный курс доллара на уровне 24,58 гривны за доллар. В конце декабря 2019 года доллар в Украине стоил 23,2 гривны.

Что происходит с курсом валют

Гривна начала укрепления еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

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Укрепление объясняют так:

ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;

высоким урожаем зерновых;

низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

Однако уже к началу 2020 года курс перешел к падению. В НБУ объясняли, что курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за сезонных факторов. В начале года импорт преобладает над экспортом.

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