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      Каковы последствия укрепления гривны: объяснение НБУ

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      Каковы последствия укрепления гривны / shutterstock.com

      Укрепление гривны в 2019 году может иметь долгосрочные преимущества для экономики Украины. Однако в краткосрочном периоде украинские экспортеры получили убытки.

      Через укрепление курса национальной валюты проходили развивающиеся страны, когда снижали уровень инфляции, сообщили в пресс-служба НБУ.

      К теме: Почему гривна начала падать: объяснение НБУ

      Опыт этих стран свидетельствует, что негативные последствия ревальвации по последовательной макроэкономической политики, являются преимущественно краткосрочными. В то же время преимущества являются долгосрочными и благоприятными для устойчивого экономического роста.

      Как укрепление гривни повлияло на экспортеров

      Украинские экспортеры из-за укрепления гривны понесли убытки. Однако они могли использовать низкий курс для того, чтобы приобрести иностранное оборудование для расширения бизнеса.

      Кроме того, укрепление гривны положительно повлияло на украинских работодателей, ведь у украинцев уменьшились стимулы для того, чтобы ехать на заработки за границу. В НБУ объяснили, что ревальвация гривни вместе с взвешенной фискальной политикой была одним из факторов стремительного снижения отношения государственного долга к ВВП.

      Что такое ревальвация?
      Ревальвация – повышение курса стоимости национальной валюты относительно иностранных или международных валют.

      В свою очередь, это влияло на оценку рисков инвестирования в украинские активы со стороны внешних инвесторов, а также на суверенные рейтинги страны.

      Справка. По состоянию на 7 февраля 2020 года официальный курс доллара на уровне 24,58 гривны за доллар. В конце декабря 2019 года доллар в Украине стоил 23,2 гривны.

      Что происходит с курсом валют

      Гривна начала укрепления еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

      Обратите внимание: НБУ продал более 143 миллионов долларов из валютных резервов: что это значит

      Укрепление объясняют так:

      • ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
      • высоким урожаем зерновых;
      • низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

      Однако уже к началу 2020 года курс перешел к падению. В НБУ объясняли, что курс гривны к началу 2020 года начал падать из-за сезонных факторов. В начале года импорт преобладает над экспортом.

      Интересно: Доллар должен стоить 10 гривен, – исследование The Economist

      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Гривна Доллар-Гривна Курсы валют НБУ
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