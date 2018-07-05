Укрепляли только на бумаге: НАБУ и САП завершили дело о строительстве "Стены" Яценюка

НАБУ и САП завершили громкое следствие о хищении денег на "Стене", которую должны были обустроить на российско-украинской границе, речь идет о 16.7 миллионов гривен.

Материалы дела передадут в суд, как только с ними ознакомятся обвиняемые. Их в деле восемь – чиновники Госпогранслужбы, бизнесмены и посредники. Следствие обнародовало должности подозреваемых.

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По данным следствия, они нажились на том, что границу укрепляли только на бумаге или же существенно преувеличивали объемы выполненной работы. В то же время правоохранители продолжают искать другие злоупотребления во врвемя инженерного укрепления границы с Россией.

Эта тема не закрыта, то есть, есть часть людей, роли которых установлены и по которым собрана доказательная база. Этого достаточно уже для того, чтобы их судьбу определял суд. Но это не значит, что больше нас эта тема не интересует и она является закрытой. Конечно, нет. Мы держим на контроле эту тему,

– прокомментировала начальник отдела по работе с общественностью и СМИ Оксана Митницька.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проект "Европейский вал" или "Стена", который начали реализовывать еще в 2014 году, на территории Харьковщины на сегодня готов на 80%.