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УКРГАЗБАНК и DIM group предлагают ипотеку от 0,01%

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Директор Киевской областной дирекции
Директор Киевской областной дирекции "Укргазбанка" Солнцев Игорь и управляющий партнер DIM group Насиковский Александр

Отныне получить собственное уютное и комфортное жилье стало проще – при первом взносе от 30% годовая процентная ставка на первый год составит всего 0,01% с фиксацией в национальной валюте.

Максимальный срок кредитования 20 лет. Такие условия ипотечного кредитования предлагает государственный Укргазбанк в партнерстве с девелопером DIM group для приобретения жилья в ЖК "Метрополис".

Минимальный собственный взнос Инвестора составляет 30% стоимости жилья, но при первом взносе от 60% клиенты могут не предоставлять справку о доходах, что существенно упрощает процедуру оформления кредита.

Во время подписания сторонами Меморандума о сотрудничестве, управляющий партнер DIM group Александр Насиковский высказал уверенность, что выгодные кредитные условия от государственного банка-партнера заинтересуют инвесторов ЖК "Метрополис".

"Укргазбанк" подтвердил аккредитацию Застройщика и подписал меморандум с условиями кредитования с процентной ставкой от 0,01% на первый год. Это беспрецедентный пример выгодного сотрудничества на рынке ипотеки. Получение аккредитации в одном из крупнейших банков Украины является дополнительнымсвидетельством надежности застройщика и девелопера.

"Таким образом украинские семьи получают возможность приобрести жилье в кредит на очень выгодных условиях. Для многих такой ипотечный кредит под небольшой процент может стать достойной альтернативой рассрочке от застройщика", – подчеркнул Александр Насиковский.

Получить консультации об условиях кредитования, а также оформить пакет документов для получения ипотечного кредита в банке каждый из клиентов может в любом отделе продаж DIM group.

Как известно, DIM group – девелоперско-строительный холдинг полного цикла, который успешно реализовал несколько жилых комплексов в пригороде столицы. В 2017 году ввел в эксплуатацию первую очередь ЖК "Автограф", в 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию двух домов второй очереди ЖК "Автограф" и ЖК "А52" в Киеве. 2 октября 2017 года DIM group начал строительство самого масштабного проекта – ЖК "Метрополис" с парком 2 га.

Жилые комплексы DIM group отличаются высоким уровнем энергоэффективности, построены по передовым технологиям из высококачественных строительных материалов, имеют комплексную систему безопасности.

На фото слева на право: директор Киевской областной дирекции Укргазбанка Солнцев Игорь Михайлович и управляющий партнер DIM group Насиковский Александр Владимирович

Теги: ипотека Рынок недвижимости Недвижимость
Источник: 24 Канал
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