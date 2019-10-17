Ukrlandfarming: как инновационные системы контроля экономят миллионы

Инновации, которые внедрила Группа компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, позволяют экономить одному из крупнейших агрохолдингов страны миллионы.

Об успешных и перспективных технологиях, применяемых в агропроизводстве, специалисты агрохолдинга рассказали сайту Latifundist.com в рамках проекта Smart Field 2.0.

Первый из масштабных инновационных проектов в компании начали реализовывать в 2013 г. Это был сбор и анализ информации с сельскохозяйственной техники. Ежегодно технология оттачивалась, совершенствовалась. В итоге получили уникальную систему телеметрии, которая собирает данные со всей техники компании – тракторов, комбайнов, автомобилей, прицепного оборудования и строит уникальный документооборот. Система осуществляет контроль и над товарно-материальными ценностями – ГСМ, минеральными удобрениями, СЗР.

Благодаря этой системе мы понимаем, где наша техника, на каких полях в каждый конкретный момент, сколько гектаров она сделала за сегодня, за месяц, за сезон. Имея списание запчастей в программе 1С, мы можем сделать выводы об эффективности использования тех или иных машин. Это позволяет нам предотвращать любые злоупотребления или кражи, и принимать решения о более рациональном использовании ресурсов,

– объясняет Владимир Бабий, руководитель департамента внедрения инноваций (Ukrlandfarming).

Вторым интересным проектом, который запустили в 2015 г. и ежегодно улучшают, стала уникальная разработка группы компаний "Укрлендфарминг" – система контроля вывоза урожая, то есть за движением зерна с полей на элеваторы. По этой системе у каждого водителя есть авторизованная карточка, а каждый комбайн оснащен системой Connect и ридером. Водитель автомобиля подносит карточку к ридеру, и только после этого может начаться выгрузка зерна с комбайна в машину. Количество зерна контролируется по установленным в бункер датчикам. За передвижением автотранспорта на пути с поля до элеватора следят при помощи GPS-навигации.

"С тех пор, как мы разработали эту систему, количество краж и злоупотреблений упало в разы. Если подобные инциденты еще случаются, мы легко можем их отследить и возместить нанесенные компании убытки в полном объеме. Финансовые вложения в эту разработку оправдали себя уже за первый год ее использования. Теперь она помогает нам экономить и строить четкую аналитику", – объяснил специалист.



Департамент получает полную картину каждой культуры по каждому региону – с урожайностью, технологией, временем посева и уборки, данными по агрегатам, внесенным СЗР и минудобрениям. Иными словами, выходит развернутая технологическая карта каждого поля. Это позволяет четко отслеживать причинно-следственную связь между изменениями в технологии выращивания культур и изменением урожайности. И масштабировать только те решения и проекты, которые дают результат.

Чтобы дать жизнь той или иной инновации, в Ukrlandfarming заранее просчитывают ее экономическую эффективность. Если возникают сомнения, то судьбу нововведения решают 4 человека – финансовый и операционный директора компании, директор по механизации и ответственный за направление растениеводства.

"Если у кого-то из четверых есть сомнения относительно рентабельности новой идеи, мы запускаем локальный пилот: на 2-3 предприятиях, на 3-4 единицах техники. Год мы анализируем и смотрим, что из этого вышло. Если видим, что инновация стоит внимания, масштабируем ее на всю технику или на все поля", – рассказывает Владимир Бабий, руководитель департамента внедрения инноваций (Ukrlandfarming). Так, в ближайшее время собираются тестировать новую идею: оборудовать разбрасыватели удобрений видеокамерами.

"Идея в том, чтобы фиксировать момент загрузки минеральных удобрений, моменты остановок при разбрасывании в поле, и таким образом исключить любые возможности краж или нецелевого использования минеральных удобрений", – поделился планами специалист.

"Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.