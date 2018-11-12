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      "Укрлендфарминг" Бахматюка вошел в ТОП-20 лучших работодателей Украины

      19 Читати новину українською
      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг"

      Группа компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, крупнейший украинский аграрный холдинг, который насчитывает около 30 тысяч персонала по всей стране – вошел в рейтинг лучших работодателей по версии журнала "Власть денег".

      Издание оценивало качество рабочих мест и их надежность. Во внимание брали рост качества условий труда сотрудников, возможности для профессионального и карьерного роста персонала, социальную активность персонала. Учитывали также особенности стратегии и политики управления персоналом компании. "Власть денег", анализировала данные относительно компаний в различных отраслях, от агроиндустрии в рейтинг попали всего лишь две, в том числе – Группа компаний "Укрлендфарминг".

      "Больше 5 лет мы выстраиваем лучшую систему управления персоналом в агроиндустрии. Приятно осознавать, что наши усилия привлекают внимание на рынке, – комментирует признание в рейтинге директор по управлению персоналом "Укрлендфарминг". – Правильные ценности, направленность на развитие компетенций и профессиональных навыков, рыночные условия труда – все эти и другие факторы помогают нам быть лучшими и удерживать этот статус в течение многих лет".

      Среди других в рейтинге компания "Брокард – Украина", COMFY, МЕТРО Кэш энд Керри Украина, Nestlé, "Новая Почта".

      Теги: Олег Бахматюк Ukrlandfarming
      Источник: 24 Канал
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