"Укрлендфарминг": Нужно вкладывать средства в проекты вместе с ОТГ
Крупные агропроизводители сотрудничают с ОТГ в вопросах развития инфраструктуры и по социальным проектам.
В одном из крупнейших в Украине по размеру земельном банке агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, такое сотрудничество считают правильным: вопросы развития конкретных территорий предприятия на местах решают совместно с ОТГ или сельскими советами.
Агрохолдинги заботятся о социальных нуждах тех территорий, на которых расположены их производства. В Украине только 17% земель не задействовано в сельском хозяйстве – то есть на 83% территории страны агропроизводители обязаны выстраивать выгодное обеим сторонам взаимодействие с собственниками земли, пишет "Деловая столица". Вне зависимости от конкретики взаимоотношений с местными органами власти у аграрного бизнеса всегда есть выбор: работать с руководством ОТГ либо делать акцент на адресную помощь населению.
В большинстве случаев у агрохолдингов, которые создают рабочие места на селе и наполняют местные бюджеты громад, и у местных властей налажено сотрудничество по вопросам развития инфраструктуры и решения социальных вопросов. "Как правило, у нас формируется эффективное взаимодействие с местными властями. Но вот один из немногих негативных моментов: за время создания ОТГ были случаи, когда председателем объединенной общины выбирали нашего прямого конкурента по земельному банку. Какие могут быть отношения с такими главами? – описали ситуацию в " Укрлендфарминг". – Но такие случаи единичные, мы все живем дружно".
Из позитивных примеров такого сотрудничества – Лохвицкий и Гадячский районы Полтавской области или Овручский район Житомирской области, где расположен Полесский кластер "Укрлендфарминг". "В Полесье новосозданная Овручская ОТГ с нашей помощью буквально недавно построила пять автобусных остановок в населенных пунктах, где мы арендуем землю. Наш агрохолдинг ремонтирует дороги во всех 22 областях, где работает, и в целом активно поддерживает инфраструктуру сел, заботится об их благоустройстве и социальной сфере. Во многие проекты частично вкладываем средства мы, частично – ОТГ. Так и должно быть", – считают в агрохолдинге.
Группа компаний "Укрлендфарминг" – крупнейший сельскохозяйственный холдинг Украины, обрабатывающий более 500 тыс. га плодородных земель и входящий в топ-10 мировых холдингов по объему земельного банка. Агрохолдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, семенного материала, производстве яиц и яичных продуктов, мяса и молока. Владельцем агрохолдинга "Укрлендфарминг" является бизнесмен Олег Бахматюк.