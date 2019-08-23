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      "Укрлендфарминг": Нужно вкладывать средства в проекты вместе с ОТГ

      13 Читати новину українською
      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг" / facebook.com

      Крупные агропроизводители сотрудничают с ОТГ в вопросах развития инфраструктуры и по социальным проектам.

      В одном из крупнейших в Украине по размеру земельном банке агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, такое сотрудничество считают правильным: вопросы развития конкретных территорий предприятия на местах решают совместно с ОТГ или сельскими советами.

      Агрохолдинги заботятся о социальных нуждах тех территорий, на которых расположены их производства. В Украине только 17% земель не задействовано в сельском хозяйстве – то есть на 83% территории страны агропроизводители обязаны выстраивать выгодное обеим сторонам взаимодействие с собственниками земли, пишет "Деловая столица". Вне зависимости от конкретики взаимоотношений с местными органами власти у аграрного бизнеса всегда есть выбор: работать с руководством ОТГ либо делать акцент на адресную помощь населению.

      "За каждый гектар арендованной земли наш агрохолдинг выделяет на нужды сельсоветов и ОТГ социальный взнос. Целевое назначение полученных средств в основном определяется на сессии сельсовета. Обычно у нас есть свое видение развития территории, и мы совместно с главой ОТГ или села определяем приоритеты из круга насущных вопросов. В результате усилиями нашего холдинга решаются многие проблемы современных сел: восстановление дорог, ремонты помещений образовательных и медицинских учреждений, водопроводов, а также организация культурного досуга – празднование государственных и религиозных праздников, дней села, проведение спортивных соревнований для местных жителей и т. д. К сожалению, люди выезжают из села. Но мы настроены позитивно, потому что заботимся о жителях сел», – рассказала начальник отдела земельных ресурсов «Укрлендфарминга» Светлана Щиборщ.

      В большинстве случаев у агрохолдингов, которые создают рабочие места на селе и наполняют местные бюджеты громад, и у местных властей налажено сотрудничество по вопросам развития инфраструктуры и решения социальных вопросов. "Как правило, у нас формируется эффективное взаимодействие с местными властями. Но вот один из немногих негативных моментов: за время создания ОТГ были случаи, когда председателем объединенной общины выбирали нашего прямого конкурента по земельному банку. Какие могут быть отношения с такими главами? – описали ситуацию в " Укрлендфарминг". – Но такие случаи единичные, мы все живем дружно".

      Из позитивных примеров такого сотрудничества – Лохвицкий и Гадячский районы Полтавской области или Овручский район Житомирской области, где расположен Полесский кластер "Укрлендфарминг". "В Полесье новосозданная Овручская ОТГ с нашей помощью буквально недавно построила пять автобусных остановок в населенных пунктах, где мы арендуем землю. Наш агрохолдинг ремонтирует дороги во всех 22 областях, где работает, и в целом активно поддерживает инфраструктуру сел, заботится об их благоустройстве и социальной сфере. Во многие проекты частично вкладываем средства мы, частично – ОТГ. Так и должно быть", – считают в агрохолдинге.

      Группа компаний "Укрлендфарминг" – крупнейший сельскохозяйственный холдинг Украины, обрабатывающий более 500 тыс. га плодородных земель и входящий в топ-10 мировых холдингов по объему земельного банка. Агрохолдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, семенного материала, производстве яиц и яичных продуктов, мяса и молока. Владельцем агрохолдинга "Укрлендфарминг" является бизнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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