"Укрлендфарминг" отмечен в ТОП-20 важнейших инвестпроектов 2019 года

Самый большой по размерам земельного банка украинский агрохолдинг "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка отмечен в рейтинге важнейших инвестпроектов в этом году.

Группа компаний отмечена как инвестор проектов, которые важны для повышения потенциала Украины и создания новых рабочих мест.

"Власть денег" представила топ-20 важнейших инвестпроектов 2019 года, реализованных в Украине. При отборе компаний главным критерием было осуществление масштабных капиталовложений и значительных инвестиционных планов в 2019 году. При этом учитывались не только запланированные объемы инвестиций, но и важность этих проектов для повышения экономического и технологического потенциала Украины, создание новых рабочих мест в самой компании и на предприятиях-смежниках.

В самой компании так прокомментировали высокую оценку производительности их инвестиций: "Мы продолжаем процессы по трансформации бизнеса, чтобы удерживать лидерские позиции на рынке. Это касается и структуры группы компаний, и совершенствования нашего цикла производства, – говорит руководитель и владелец группы "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк . – Стратегия неизменна – удержать позицию лидера рынка, эффективно хозяйствовать и получить на 8-10% выше урожаи зерна с каждого гектара земли. Также – расширять рынки сбыта для яиц и восстановить лидерские позиции мирового поставщика яиц".

Решению этой задачи поможет получение агрохолдингом "Авангард" (AVANGARDCO IPL) сертификата соответствия яиц стандарта "Халяль". Речь идет о правильно приготовленном и выращенном корме для кур, соответствующем нормам шариата – эти требования важны для людей, исповедующих ислам. Теперь и яичные продукты, и яйца, которые "Авангард" поставляет в страны исламского мира, соответствуют стандарту "Халяль", что является признаком продукции высокого качества.

Кроме того, по словам Олега Бахматюка, в 2019 году группа планирует увеличивать пропускную способность элеваторов и больше использовать возможности, которые дает точное земледелие. "Мы будем практиковать инновации на еще большем количестве земли", – сообщил глава "Укрлендфарминг".

В феврале 2019 г. запущена новая линия по производству соевого масла и соевого жмыха в ООО "СП" Весна 21 "(Хмельницкая обл.), которое входит в группу" Укрлендфарминг "и является основным поставщиком комбикормов для кур птицефабрик агрохолдинга" Авангард "(AVANGARDCO IPL ). Ранее предприятие покупало на рынке соевое масло и соевый жмых, которые являются ингредиентами для кормов, а с запуском новой линии завод сможет самостоятельно производить их из собственного сырья.

Также группа "Укрлендфарминг" начала стратегическую реорганизацию свинокомплекса "Днепряне" (Днепропетровская обл.), который ежегодно производит до 3,5 тыс. тонн высококачественного мяса.

Кроме того, "Укрлендфарминг" наращивает поголовье крупного рогатого скота. Для этого Группа использует новейшие технологии содержания и работает над улучшением генетики стада. На сегодняшний день "Укрлендфарминг" выращивает большое поголовье КРС в Украине: мясного направления – 6,2 тыс. голов, молочного – около 37,5 тыс. голов.

Группа компаний "Укрлендфарминг" – один из европейских лидеров сельскохозяйственного производства, управляющая крупнейшим в Украине банком черноземов. Предприятия Группы компаний работают в 600 населенных пунктах Украины и являются одним из крупнейших налогоплательщиков в стране. Агрохолдинг "Авангард" (AVANGARDCO IPL) является крупнейшим производителем яиц и яичных продуктов в стране – яйца компании продаются под брендом "Наседка". "Авангард" также является крупнейшим экспортером яиц и яичных продуктов в Украине, поставляя продукцию в 40 стран мира.