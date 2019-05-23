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      "Укрлендфарминг" полностью обеспечивает себя собственным посевным материалом, – Владимир Фантух

      9 Читати новину українською
      Владимир Фантух
      Владимир Фантух

      Крупнейший украинский агрохолдинг "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка производит семена на собственном заводе и полностью обеспечивает свои потребности в посевном материале.

      Об этом заявил заместитель генерального директора по инновациям и развитию агробизнеса Ukrlandfarming Владимир Фантух в интервью порталу Latifundist.com.

      "У нас есть производство собственных семян. Мы производим его как по лицензии, так и в совместном выращивании. Все производим по отработанной технологии на семенном заводе "Заря". Он достаточно продуктивен и прогрессивен, чтобы получить необходимое количество посевного материала. Сегодня у нас выращивается более 900 га семенных посевов кукурузы. Этих объемов вполне достаточно, чтобы получить двухгодичный запас семян", – рассказал Владимир Фантух.

      "Укрлендфарминг" ежегодно проводит закрытый эксперимент сравнения культур: семена раздаются агрономам под номерами, их сеют в разных регионах, обрабатывают и сообщают результаты для анализа. По словам Владимира Фантуха, хотя группа компаний использует собственный посевной материал как украинских, так и чешских и немецких селекций, однако перспективу агрохолдинг видит именно в отечественной селекции и биопрепаратах.

      На Юге у нас в основном украинская селекция. Там выращиваем толерантные к засухе гибриды. На Севере у нас чешская и немецкая селекции. Но я вижу перспективу именно в отечественной селекции и биопрепаратах,
      – рассказал Владимир Фантух.

      Группа компаний "Укрлендфарминг" является одним из лидеров аграрного производства в стране, одним из крупнейших налогоплательщиков и одним из лучших работодателей, обеспечивает рабочими местами тысячи жителей в 600 населенных пунктах Украины. "Укрлендфарминг" неоднократно отмечен в различных рейтингах как инновационная компания и экспортирует свою продукцию в 40 стран мира.

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      Теги: Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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