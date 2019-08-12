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      "Укрлендфарминг" собрал втрое лучший по качеству урожай озимой пшеницы, чем в прошлом году

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      "Укрлендфарминг" собрал втрое лучший по качеству урожай озимой пшеницы, чем в прошлом году

      Уборка ранних зерновых на полях группы компаний "Укрлендфарминг", владельцем которой является бизнесмен Олег Бахматюк, завершена.

      По сравнению с 2018 годом компания получила втрое лучший по качеству урожай. В 2019 году практически дефицитом стала пшеница 4 класса.

      По сравнению с прошлыми годами жатва прошла в достаточно короткий срок. По словам Владимира Сущенко, руководителя департамента зернохранения и комбикормового производства холдинга "Укрлендфарминг", "урожай озимой пшеницы 2019 віделяется исключительно высокой классностью". Основной объем ранних зерновых приняла собственная высокотехнологичная элеваторная сеть "Укрлендфарминг". Ее общая мощность – 2,66 млн тонн единовременного хранения пшеницы. 17 элеваторов удобно расположены возле основных земельных массивов холдинга, почти все имеют подъездные железнодорожные пути и покрывают 98% собственных потребностей агрохолдинга в хранении сельскохозяйственной продукции. Активна также работа элеваторов с посторонними поклажедателями.

      "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством и производством мяса. В состав компании входят 17 элеваторов, 11 агропромышленных кластеров, 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское" общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10,5 млн кур-несушек – крупнейшим в Украине в 2018 г. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Укрлендфарминг Олег Бахматюк
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