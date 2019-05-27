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      "Укрлендфарминг" выделила почти 100 тысяч грн на помощь пострадавшим от пожаров в селах Украины

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      "Укрлендфарминг" выделила почти 100 тысяч грн на помощь пострадавшим от пожаров в селах Украины

      Социально ответственный бизнес всесторонне заботится о благополучии и безопасности жителей тех населенных пунктов, в которых ведет свою деятельность.

      Защищенность жителей от стихийных бедствий – один из основных векторов такой работы. Группа компаний "Укрлендфарминг" недавно выделила почти 100 тысяч гривен на помощь пострадавшим от пожара жителям сел и на ремонт пожарной техники.

      "Активно помогая сельским советам и общинам как социально ответственная компания, мы обращаем внимание не только на состояние дорог и водопроводов, школы и больницы, но и на защиту населенных пунктов от пожаров, – отметил Анатолий Яременко, директор ООО "Гетманское", которое входит в состав "Укрлендфарминга". – В новообразованной Киптивской ОТГ Черниговской области в распоряжении есть только одна пожарная машина, да и та оказалась без колес. Предприятие "Гетманское" выделило на ремонт автомобиля 35 тысяч гривен и планирует также продолжать оказывать подобную помощь другим ОТГ".

      Из бюджета другого предприятия холдинга – "Агрокомпании Прикарпатья" – руководством направлено 55 с половиной тысяч гривен для помощи пострадавшим от пожара в селе Ямница Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Владельцем одного из двух сгоревших зданий является мать семерых детей. В их доме от пожара сгорели две комнаты и коридор. У собственника другого жилья вследствие проблем с электрической проводкой полностью сгорел двухэтажный дом.

      Жители деревни Кузнецы на территории Кизливского сельского совета Чернухинского района Полтавской области получили от предприятия Группы ООО "Райз-Восток" 6 тысяч гривен для восстановления жилого здания, поврежденного пожаром.

      Забота и защита интересов общин на территории присутствия предприятий группы компаний "Укрлендфарминг" – постоянное направление ежедневной работы агрохолдинга в 22 областях Украины наряду с производственной деятельностью. Удерживая лидерские позиции среди мощных сельскохозяйственных производителей, "Укрлендфарминг" уверенно держит первые позиции также и как социально ответственный бизнес.

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      Теги: Новости Украины Укрлендфарминг Ukrlandfarming Олег Бахматюк
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