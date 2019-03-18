"Укрлендфарминг" заплатил за улучшение питания детей на Полтавщине

Один из крупнейших агрохолдингов Европы выделяет средства на улучшение питания детей образовательного учреждения на Полтавщине.

Речь идет о Группе компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка.

Предприятие Группы компаний ООО "Райз-Восток" перечислило Мелеховскому учебно-воспитательному комплексу "Общеобразовательная школа I-III ступеней – дошкольное учебное заведение Чернухинского районного совета Полтавской области" 63 тысячи гривен, что позволило значительно улучшить питание детей.

Уже не в первый раз "Райз-Восток" беспокоится о жителях сел, где арендует землю. Этой зимой благодаря усилиям предприятия мощными тракторами "Джон Дир" в метель расчищены от снега около 200 километров трассы Киев – Полтава, которая была полностью заблокирована на несколько часов. В селах Мелехи, Загребелье и Городище Чорнухинского района, как и во многих других, "Райз-Восток" расчистил дороги от снега. Также предприятие поддерживает Дом культуры Жабкивского сельского совета, организует для местных жителей мероприятия к праздникам вместе с сельскими советами, помогает переселенцам с Востока. Так "Райз-Восток" помог приобрести газифицированный дом на территории Мелехивского сельского совета для семьи, имеющей несовершеннолетних детей.

"Приятно, что в нашем селе такие хозяйственники, которые заботятся о жителях села и нашем подрастающем поколении, – отметил Алексей Григорьевич Солодкий, и.о. старосты сел Мелехи, Загребелье и Городище Чорнухинского района Полтавской области. – Это предприятия, которые понимают сельские трудности и активно участвуют в их преодолении. Заботу от бизнеса "Укрлендфарминг" мы ощущаем на себе во многих делах – это и налоги на местах, и рабочие места для крестьян, и средства на создание лучшего благосостояния в нашем селе".

"Укрлендфарминг" является крупнейшей по размерам земельного банка аграрным предприятием Украины и одним из крупнейших налогоплательщиков. Как социально ответственная компания "Укрлендфарминг" вкладывает десятки миллионов гривен в различные социальные и инфраструктурные проекты, социальную помощь жителям населенных пунктов, в которых ведут свою деятельность предприятия холдинга.