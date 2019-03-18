12:41
18 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      "Укрлендфарминг" заплатил за улучшение питания детей на Полтавщине

      11 Читати новину українською
      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг"

      Один из крупнейших агрохолдингов Европы выделяет средства на улучшение питания детей образовательного учреждения на Полтавщине.

      Речь идет о Группе компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка.

      Предприятие Группы компаний ООО "Райз-Восток" перечислило Мелеховскому учебно-воспитательному комплексу "Общеобразовательная школа I-III ступеней – дошкольное учебное заведение Чернухинского районного совета Полтавской области" 63 тысячи гривен, что позволило значительно улучшить питание детей.

      Уже не в первый раз "Райз-Восток" беспокоится о жителях сел, где арендует землю. Этой зимой благодаря усилиям предприятия мощными тракторами "Джон Дир" в метель расчищены от снега около 200 километров трассы Киев – Полтава, которая была полностью заблокирована на несколько часов. В селах Мелехи, Загребелье и Городище Чорнухинского района, как и во многих других, "Райз-Восток" расчистил дороги от снега. Также предприятие поддерживает Дом культуры Жабкивского сельского совета, организует для местных жителей мероприятия к праздникам вместе с сельскими советами, помогает переселенцам с Востока. Так "Райз-Восток" помог приобрести газифицированный дом на территории Мелехивского сельского совета для семьи, имеющей несовершеннолетних детей.

      "Приятно, что в нашем селе такие хозяйственники, которые заботятся о жителях села и нашем подрастающем поколении, – отметил Алексей Григорьевич Солодкий, и.о. старосты сел Мелехи, Загребелье и Городище Чорнухинского района Полтавской области. – Это предприятия, которые понимают сельские трудности и активно участвуют в их преодолении. Заботу от бизнеса "Укрлендфарминг" мы ощущаем на себе во многих делах – это и налоги на местах, и рабочие места для крестьян, и средства на создание лучшего благосостояния в нашем селе".

      "Укрлендфарминг" является крупнейшей по размерам земельного банка аграрным предприятием Украины и одним из крупнейших налогоплательщиков. Как социально ответственная компания "Укрлендфарминг" вкладывает десятки миллионов гривен в различные социальные и инфраструктурные проекты, социальную помощь жителям населенных пунктов, в которых ведут свою деятельность предприятия холдинга.

      blog_ava
      Пасха в Украине 2019: дата и традиции
      сегодня
      17744
      Теги: Олег Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфарминг
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аннексия Беларуси: Меседжи Киева на гибридную агрессию РФ против Минска
      сегодня , 12:01 Аннексия Беларуси: Меседжи Киева на гибридную агрессию РФ против Минска
      Андрій Воропаєв 244
      Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      сегодня , 10:01 Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      сегодня , 09:16 Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 803
      В Крыму возникла новая экологическая проблема из-за добычи ядовитого песка
      сегодня , 11:18 В Крыму возникла новая экологическая проблема из-за добычи ядовитого песка
      189
      Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      сегодня , 09:02 Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      Яніна Ткачук 1436
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      Минфину передан ряд функций Гостаможслужбы
       10 октября 2011 , 12:52
      Яценюк окончательно избавил страну от российской энергетической зависимости, – Кривенко
       1 июня 2017 , 14:29
      Американская торговая палата не поддержала новый тариф УЗ на грузоперевозки
       сегодня , 12:14
      Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию тарифов на грузоперевозки
       сегодня , 11:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук