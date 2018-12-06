"Укрлэндфарминг" Бахматюка вошел в рейтинг лучших работодателей Украины

Агрохолдинг "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка вошел в ежегодный рейтинг лучших работодателей Украины.

Такие данные по версии издания "Фокус".

Редакция выбирала лучших работодателей – предприятий 10 отраслей экономики, формирующих ВВП нашей страны. Отмечались предприятия, в которых сбалансированный уровень зарплаты и возможности карьерного роста.

Так, "Укрлэндфарминг" отмечен среди трех предприятий агросектора – лучших работодателей, как компания, предоставляющая хорошие возможности для карьеры молодым специалистам, поскольку в агрохолдинге предусмотрена программа стажировки студентов четвертых и пятых курсов. После ее успешного прохождения молодых специалистов трудоустраивают на предприятиях агрохолдинга.

Как лучшие работодатели в других отраслях в рейтинге отмечены такие компании, как "Райффайзен Банк Аваль", "Нафтогаз Украины", Coca-Cola, ДТЭК, METRO Cash & Carry и другие.

Группа компаний "Укрлэндфарминг" – это вертикально интегрированный агрохолдинг, который владеет земельным банком площадью 570 тыс. га. Компания экспортирует продукцию в 40 стран. "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming) управляет более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах страны и является одним из крупнейших плательщиков налогов в Украине. На предприятиях группы компаний работают более 5 тыс. лиц.