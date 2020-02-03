"Укрнафта" и "Укртрансгаз" подписали мировое соглашение: о чем оно

Примерно 2 миллиарда кубометров газа в хранилищах "Укртрансгаза" признали "Укрнафтой". Компании подписали мировое соглашение, а суд его утвердил.

О результатах договоренности в фейсбуке сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Было подписано и утверждено судом мировое соглашение между "Укртрансгазом" и "Укрнафтой" о признании за "Укрнафтой" 2 миллиардов кубометров в хранилищах "Укртрансгаза",

– написал Витренко.

Мировое соглашение касается спорных объемов газа, которые компания добывала в течение 2006 – 2012 годов, передавая в газотранспортную систему. "Нафтогаз" должен получить из госбюджета компенсацию и рассчитаться за газ с "Укрнафтой". Общая сумма сделки – почти 15 миллиардов гривен.

Кроме того, "Нафтогаз" должен предоплатить до 14,6 миллиарда гривен за газ, который "Укрнафта" будет добывать и передавать ему в будущем. "Укрнафта" все эти средства направит в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплату налогов.

Если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства до 1 апреля 2020 года и не рассчитается за газ в хранилищах, то этот газ вернут "Укрнафте".

По словам Витренко, "Нафтогаз" планирует выкупить у "Укрнафты" газ из подземных хранилищ по ценам марта 2019 года. А газ, который добывается – по текущим ценам.

Что известно о спорах между "Нафтогазом" и "Укрнафтой"

Систему контролировал "Нафтогаз". Он требовал, чтобы "Укрнафта" продавала ему добытый газ по цене, определенной для нужд населения. "Нафтогаз" блокировал "Укрнафте" другие возможности распоряжения газом. В то же время компания не видела законных оснований продавать газ "Нафтогазу" по такой цене.

Годами продолжались судебные споры по этому поводу. В 2014 году Верховный суд принял окончательное решение о том, что за "Укрнафтой" должны быть признаны спорные объемы газа, добытого в 2006 году. Относительно более поздних периодов "Укрнафта" получила промежуточные победы, но решение в высших судебных инстанциях еще не было принято.

Кроме того, еще одной проблемой "Укрнафты" был ее налоговый долг. "Нафтогаз" и "Укрнафта" в феврале 2019 года начала процесс урегулирования споров и решения проблемы относительно этого.

Стороны согласовали соглашение, по которому "Укрнафта" продает "Нафтогазу" объем газа, который по решению Верховного суда должен быть признан за "Укрнафтой" в хранилищах "Укртрансгаза". Единственным возможным вариантом определения цены по этой сделке была рыночная цена на тот момент. Соглашением также предполагалось, что источником средств для расчетов со стороны "Нафтогаза" будет компенсация, которую он получит из госбюджета. В то же время "Укрнафта" будет использовать эти средства для погашения налогового долга. Однако сделка не была реализована, поскольку правительство не приняло соответствующее решение. Лишь недавно новое правительство "сняло эти ограничения со стороны Кабмина".

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Что известно об "Укрнафте"?Национальная компания, которая добывает нефть, конденсат и газ, и которая включает крупнейшую в Украине сеть АЗС. Мажоритарным акционером "Укрнафты" является "Нафтогаз", то есть опосредованно – украинский народ.

Что известно об "Укртрансгазе"? Предприятие по транспортировке и хранению природного газа, оператор единой газотранспортной системы Украины. 100% акций компании владеет "Нафтогаз".