"Укрнафта" планирует пробурить новые скважины: известно, в каких областях

ПАО "Укрнафта" планирует пробурить две скважины в Сумской и Львовской областях. Соответствующее решение утвердил инвестиционный комитет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

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"Инвестиционный комитет утвердил бурение двух новых скважин", – говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что в январе-марте 2018 года компания осуществила ряд шагов по увеличению производительности существующих скважин.

"Восемь скважин были переведены на ЭВН насосы, в результате чего среднесуточный дебит нефти с конденсатом на этих объектах увеличился на 70,4% – до 42,6 т. Всего, по состоянию на конец марта, ЭВН работали на более чем 300 скважинах компании", – отмечают в пресс-службе.

С начала года "Укрнафта" завершила капитальный ремонт (КРС) на 28 скважинах и провела 14 интенсификации добычи.

К слову, по данным ГФС, "Укрнафта" не доплатила в бюджет страны 12,98 миллиардов гривен, таким образом возглавив рейтинг крупнейших компаний-должников.