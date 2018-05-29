17:08
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

UKR.NET повысил уровень безопасности почты

18 Читати новину українською
UKR.NET повысил уровень безопасности почты
UKR.NET повысил уровень безопасности почты / kanos.com.ua

25 мая Европа перешла на новые правила обработки персональных данных, установленные Общим регламентом о защите данных (Регламент ЕС 2016/679 или GDPR — General Data Protection Regulation). Производитель самой популярной украинской электронной почты @UKR.NET, которым пользуются более 40% пользователей e-mail сервисов в Украине, тоже ввел повышенные стандарты защиты персональных данных.

В настройках обновленной версии почты @UKR.NET появились новые функции, которые дают возможность быть информированным о событиях, связанных с безопасностью аккаунта. С помощью подраздела "Открытые сессии" можно узнать, какие устройства сейчас подключены к вашей почте, и убедиться, что к почтовому ящику нет постороннего доступа. Это актуально, когда, например, вы проверяли почту и оставили ее открытой на компьютере друзей или забыли выйти из личного ящика на рабочем компьютере. Вам не придется возвращаться или просить кого-то выйти из вашего почтового ящика. Можно закрыть такие сессии самостоятельно, нажав на крестик напротив соответствующего сеанса в списке открытых сессий и подтвердив действие паролем.

Просмотреть действия, связанные с безопасностью почты, можно в подразделе "Журнал безопасности". Он фиксирует все попытки входов в ящик, изменения контактов для восстановления, доступа внешних программ, изменения настроек относительно пересылки писем на другие адреса и другие события. В нем также содержится информация, когда, с какого устройства и IP-адреса эти события произошли.

В разделе "Контакты для восстановления" можно добавить мобильные телефоны и резервные e-mail-ы. Они понадобятся для восстановления доступа к ящику, если вы забудете пароль. Кроме того, на эти контакты будут приходить оповещения о безопасности.

В соответствующем разделе можно изменить пароль, воспользовавшись рекомендациями относительно его надежности. Желательно менять пароль как минимум раз в год – это поможет защитить вашу переписку и ящик от действий злоумышленников.

Настройки безопасности защищены дополнительно: любые изменения должны быть подтверждены вводом правильного пароля. Таким образом, даже если посторонние лица получили доступ к ящику, они не смогут ни закрыть любую другую сессию, ни сменить пароль или добавить свой контакт для восстановления, ни удалить аккаунт. О неудачных попытках изменить настройки безопасности с устройства, на котором, например, не нажали кнопку "Выход", когда проверяли почту с другого компьютера, вы узнаете из Журнала безопасности.

Настройки безопасности доступны в новом интерфейсе почты @UKR.NET в Общих настройках. Подробнее о новых функциях в обзоре.

Теги: Техно Интернет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
сегодня, 17:01 Спонукання до терактів: як ЄС заохочує Росію до війни
Олексій Чибісов 79
5 суперидей для июньского отдыха в Украине
сегодня, 16:04 5 суперидей для июньского отдыха в Украине
Настя Сукач 90
Абрамович поселится в элитном особняке известной актрисы: фото апартаментов
сегодня, 15:39 Абрамович поселится в элитном особняке известной актрисы: фото апартаментов
414
Резонансное нападение на пенсионера в Киеве: злоумышленника взяли под домашний арест
сегодня, 15:51 Резонансное нападение на пенсионера в Киеве: злоумышленника взяли под домашний арест
308
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сегодня, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 3411
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук